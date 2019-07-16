超越美軍神盾雷達！解放軍天價「346海之星雷達」可造一艘護衛艦

▲▼解放軍346海之星雷達，號稱性能超越美軍神盾雷達。（圖／翻攝自央視，下同）



大陸中心／綜合報導

解放軍近年下水和服役了不少新型驅逐艦，比如052C、052D和055等，都具有一個特色，就是在艦橋四周都安裝了四面大尺寸的相控陣雷達，號稱可以和美國「神盾」艦一樣，形成360度無死角的探測視場，再配合先進的垂直發射系統，實現強大的防空反導能力。

根據央視報導，解放軍驅逐艦上所配備的雷達叫做「346海之星」，在《新聞聯播》節目上，公布海之星雷達的地面測試情況，好多台雷達被安裝在可以調姿的雲台上，以模擬軍艦在海面上行駛時的顛簸。

有大陸軍事迷分析，和美國的SPY-1神盾雷達類似，海之星也是一種S波段雷達，但是採用了主動相控陣技術。它探測距離遠，跟踪目標多，搜索能力較強，但是精度相對較差，這是S波段雷達的通病，為此必須加上一個C波段信標應答機，以彌補缺點。

大陸在研製艦載四面相控陣雷達的時候，曾經有過C波段和S波段兩種雷達的競爭。和紅旗9防空導彈配套的C波段雷達，是上艦的首先。但是綜合來看，S波段的346海之星雷達性能更為優秀，能夠勝任搜索、跟踪、制導，而且連警戒雷達都不需要了。而C波段火控雷達，還要給驅逐艦增加一部專門的搜索雷達，因此最終選擇了海之星。

從052C、052D和055，雖然配備的都是海之星雷達，但是它們的外形、性能都有所區別。目前，海之星雷達已經發展出了一個系列，包括346、346A和346B。

大陸中電科相關專家透露，已安裝在052D上的海之星346A型雷達，不論是探測距離、火力通道、截獲精度、還是抗干擾能力，都已經遠遠超過美軍現役的AN/ SPY-1D神盾雷達。

大陸網友分析，055和大陸自主研發航母首艦安裝的246B海之星，性能更加先進，不過這樣一台雷達，價格也非常昂貴。雖然現在早已實現了量產，但是成本價還需要大約在5億元（折合新台幣22億）左右，相當於一艘056A輕型護衛艦的價格。