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空戰後關閉領空5個月！　巴基斯坦宣布重新開放「民航業者樂翻」

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▲▼巴基斯坦重新開放領空。（圖／翻攝自google map）

▲巴基斯坦重新開放領空。（圖／翻攝自google map）

記者林彥臣／綜合報導

巴基斯坦自今年2月與印度的發生空戰衝突後，宣布關閉領空，造成民航業者蒙受巨大損失，尤其是印度的民航業者打擊最大，損失高達數千萬美元。巴基斯坦民航局於16日宣布，全面對民航機全面開放領空。

巴基斯坦民航局於印度標準時間上午12點41分左右向飛行員（NOTAM）發出通知，聲稱，「巴基斯坦領空立即開放，用於公佈的空中交通服務（ATS）航線上的所有民用交通」。

巴基斯坦民航局長努斯拉特（Shahrukh Nusrat）11日向國會上院參議院常設的航空委員會報告，印度政府要求巴國開放領空，但國會當時以「傳達了我方的擔憂」，要求印度必須先撤離部署在前線的戰機。

努斯拉特當時告知印方，印度的空軍基地仍停滿了噴射戰鬥機，除非這些戰機撤離，否則巴基斯坦不會讓來自印度的航班進入領空。

巴基斯坦重新開放領空，為印度的航空業者帶來重要紓困，因為巴國關閉領空，印度不得不重新安排國際航班，對印度民航機航程與成本大幅增加43億盧比（約新台幣19.48億元）。巴基斯坦關閉領空除了影響印度民航業者之外，包括台灣在內的業者也受到影響，華航、長榮都因巴基斯坦關閉領空，而把經過巴國領空的航班改從較南的阿拉伯領空飛越。

▲▼印度幻象2000。（圖／取自Indian Air Force臉書）

▲印度派出幻象2000空襲巴基斯坦後，引發後續的巴基斯坦關閉領空。（圖／取自Indian Air Force臉書）

今年2月底印巴關係緊張升級，印度派出幻象-2000空襲巴國境內的恐怖份子訓練營，巴基斯坦則以F-16擊落印度Mig-21並且關閉領空做為回應。

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關鍵字：巴基斯坦,民航,領空,軍武,國際軍武

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