不聽勸阻海邊觀浪戲水…可罰25萬元以下

記者陳崑福／屏東報導

因應丹娜絲颱風來襲，南部分署為維護民眾安全，呼籲民眾颱風警報未解除之前，切勿至海邊從事觀浪、戲水等活動。

南部分署已成立颱風應變中心，由轄屬各岸巡隊完成各項防颱及救生裝備整備，將依各縣(市)主管機關發佈警戒區域限制公告後，依災害防救法執行觀浪勸離勤務，對岸際觀浪遊客、釣客實施勸離。

目前南部分署轄屬安檢所及機動巡邏站已編組於轄區內旅遊戲水熱點如高雄西子灣、屏東墾丁地區南灣及白沙灣等地點對岸際人、車實施柔性勸導工作，避免民眾發生意外，並全力配合各縣(市)災害應變中心實施防颱工作，與轄區內警政、消防等單位保持密切聯繫，以掌握颱風最新動態及相關災情，以達到防災減災之效。

南部分署表示，為保障人民生命財產安全，颱風期間所屬人員將持續堅守崗位，提醒民眾於各縣(市)主管機關發佈警戒區域限制公告後，切勿進入禁、限制區域；民眾若擅闖管制區域，經勸導仍不離開，可依違反災害防救法，處5萬元以上25萬元以下罰款。

由於颱風暴風圈已逐漸接近台灣本島陸地，籲請民眾注意自身安全，切勿至海岸、河口岸際觀浪及逗留，民眾若有任何需要救助之情事，可透過海巡署「118」服務專線報案，海巡署接獲通報後將立即派員前往協處，以維護民眾生命財產安全。