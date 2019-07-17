北北基最晚10點前宣布是否停班停課！　林右昌：丹娜絲影響超過12小時

▲基隆市長林右昌表示，北北基會同步做決定是否停班停課，至於是否同調「要看颱風狀況」。（圖／基隆市政府）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報，丹娜絲颱風（Danas）路徑往東修正，解除屏東地區陸上警報，台東、花蓮則仍受其暴風圈威脅，未來颱風可能沿著東岸近海北上，18日上午暴風圈有機會觸碰台東、屏東陸地。台北市政府表示，北部地區因尚未列入陸上警戒範圍，北北基3縣市會密切聯繫，依據氣象局發布的颱風狀態，最晚於晚間10點前宣布18日是否停班停課，且也不排除提早發布。

氣象局預估，未來丹娜絲可能和東邊的對流雲系合併，有機會持續往東調整，對台灣的威脅降低，本島陸地有機會不在陸上警戒範圍內。稍早傳出北北基18日上午正常上班上課消息，各市府澄清還在確認中，待氣象局後續發布颱風動態，才能決定是否停班停課。

▲丹娜絲路徑東修，本島可望不在陸警範圍內。（圖／中央氣象局）



這次颱風北北基是否有共識宣布停班停課？基隆市長林右昌下午主持颱風災害準備會議後受訪說，北北基是共同生活圈，過去的颱風都有做橫向聯繫，「當然」會採取3市同步做決定，一有決定就會盡快向市民報告，但是否「同調」停班停課還是要看颱風狀況。

林右昌表示，市府相關單位已經做好防颱準備，丹娜絲颱風從18日下午過後會開始影響基隆，一直到19日中午，影響時間超過12小時，提醒民眾加強防颱準備。

以下為7月18日全台停班停課懶人包：