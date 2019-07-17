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影／他遛1米多長「鱷魚」嚇歪路人被罰2300　警：之前就警告過！

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▲▼主人遛鱷魚。（圖／翻攝梨視頻截圖）

▲主人遛鱷魚。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

安徽蕪湖大劇院16日驚現一隻1米多長的「鱷魚」在散步，嚇歪不少路過的市民。其實，牠是當地演藝公司的工作人員所豢養。另外，警方抵達現場後認為鱷魚的主人是「二犯」，依「放任動物恐嚇他人」條例，對他處以500元人民幣（約新台幣2300元）罰款。

綜合媒體報導，其實早在一個星期前，就有民眾在蕪湖大劇院附近發現這隻鱷魚了，並向警方報案。警方表示，鱷魚屬於野生保護動物，而主人是否取得資格飼養牠，並不在他們管轄範圍內，「我們只能要求主人將鱷魚關在籠內，不能在公共場所出現。」據了解，主人當時是同意的。

▲▼主人遛鱷魚。（圖／翻攝梨視頻截圖）

不料這隻鱷魚16日又被主人帶出來遛，還悠閒的漫步在濱江公園蕪湖大劇院附近，並再次被民眾報案。警方到現場後對主人進行批評教育，而由於他是再犯，依據《治安管理處罰法》中「放任動物恐嚇他人」條例，對他處以500元人民幣罰款，並將會就相關情況通報行政主管部門及森林公安。

一開始有網友以為是因為「下雨長江漲水，這隻鱷魚爬到蕪湖大劇院」，還形容牠閑庭信步，而底下就有網友留言嘲笑「看似閑庭信步，其實心裡慌得一比」。不過，大部分網友還是認為這隻鱷魚很可憐，「腦殼有問題」、「飼養員有一種帶鱷魚散步很酷的感覺，說白了就是『狗仗人勢』的心理」。

▲▼主人遛鱷魚。（圖／翻攝梨視頻截圖）

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關鍵字：安徽蕪湖,鱷魚,蕪湖大劇院

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