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水面漂浮殘缺遺體　他驚悚目睹3公尺巨鱷嘴含失蹤男斷肢

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▲鱷魚

▲警方證實鱷魚體內未消化的斷肢，來自失蹤多日的男子。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國佛州45歲男福特(Michael Ford II)拜訪朋友後突然失蹤，近日有人在水道裡發現殘缺遺體和鱷魚，當時鱷魚嘴裡還咬著一部分斷肢。當局接獲報案後前往現場成功捕獲鱷魚，殺害後驗屍發現，鱷魚體內未消化的殘肢就是來自失蹤多日的福特。

美盛公司(The Mosaic Co.)的員工上月27日在公司所擁有的水道內，意外發現有人體殘肢浮在水面上，後來他又看到一條長約3公尺的鱷魚，嘴裡咬著一條男人的手臂，嚇得趕緊報案。

警方調查發現，鱷魚所吃的人體來自45歲男子福特，他的車也停到美盛公司附近，但他並不是該公司員工。福特家人表示，在案發現場附近所發現的車，他有意要賣給朋友，但上月23日與朋友見面後便音訊全無。驗屍報告顯示，福特身上的確有被鱷魚所造成的傷，但他主要的死因為溺水，詳細案情仍待進一步調查。

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關鍵字：鱷魚,斷肢,Michael Ford II,佛州,北美要聞

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