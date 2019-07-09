搭飛機入境！海關一開行李箱…「50cm尼羅鱷」活生生竄出　狂男：當寵物養

▲男子行李箱中藏著一隻50公分的尼羅鱷。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

許多人養寵物不再只限貓或狗，蜥蜴、蜘蛛、蛇等爬蟲類也逐漸流行起來。廣州白雲國際機場近日就碰到一起新奇案件，一名搭飛機入境的男子竟然在行李箱裡藏了一隻50公分的鱷魚，海關見到牠活蹦亂跳的模樣都相當傻眼。男子表示，是因為想把鱷魚當寵物飼養，才會冒險從非洲帶回來。

綜合陸媒報導，海關通報指出，男子是在上（6）月18日上午7點多左右，乘搭從法國巴黎飛往廣州的班機，不料當他準備入境時，海關就在其行李箱中發現一隻長度約為50公分、尾部綁著一條藍色繩子的活鱷魚。男子隨後向人員透露，是因為他想養隻寵物，所以才會在非洲買下這隻鱷魚。

▼海關將行李帶進小房間檢查。（圖／翻攝自微博）

經過華南野生動物物種鑑定中心鑑定，這隻鱷魚為尼羅鱷（Crocodylus niloticus），屬於《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）附錄1中所列的物種，禁止國際貿易或攜帶進出境。

據悉，尼羅鱷是非洲最大的鱷魚之一，身體的平均長度可達3.7公尺，牠善於獵殺羚羊、河馬，甚至獅子；在尼羅河一帶，一度屬於瀕臨絕種的物種，後來憑藉養殖技術的推廣，才逐漸復育起來。

廣州海關最後提醒，根據相關規定，除了持有相關允許進出口證明書，任何貿易方式或者攜帶、郵寄瀕臨絕種動植物出入境，都屬於違法刑為；另外，旅客攜帶入境的寵物僅限犬或貓，每人每次限帶1隻，而且必需滿足檢疫要求。

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