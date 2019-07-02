求漁貨豐收　墨西哥鎮長娶「鱷魚」公主遊街獻吻

▲墨西哥有迎娶鱷魚為妻的傳統儀式，非本事件圖。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

位在墨西哥南部的聖佩德羅瓦梅盧拉（San Pedro Huamelula），6月30日舉行娶「鱷魚」為妻的傳統儀式，藉此向海洋祈求豐富的漁獲量。據當地人相傳鱷魚是「公主」的化身，可以為他們帶來好運，因此，自1789年開始，鎮長每一年都要娶一隻鱷魚為妻。

據《法新社》報導，6月30日是聖佩德羅瓦梅盧拉舉行神聖儀式的重要日子，鱷魚被當地居民披上華麗的婚紗，並綁住尖銳的嘴巴，以免被咬到而受傷。而後，新郎不僅要抱著「鱷魚新娘」在小鎮上走一圈，接受居民的洗禮，還要到打漁的地方跳民俗舞祈福。此外，這場儀式在鎮辦公大樓前舉行，場內也有一支吹奏樂隊來助興。儀式的後半段，新郎更抱起「鱷魚新娘」在大眾面前深情獻吻，瞬間讓氣氛嗨到最高點。

據報導指出，在墨西哥人的傳統觀念裡，鱷魚的地位尊貴，更有如「媽祖」的化身，可以保佑出海捕魚順利、連年豐收。聖佩德羅瓦梅盧拉人也相信只要鎮長迎娶鱷魚為妻，便可以向海洋祈福，讓當地的漁獲量豐收。而儘管這種婚禮形式只是象徵性的，始終被墨西哥人認為是祖先留下來的珍貴傳統。

▼迎娶鱷魚完整影片。（影片／翻攝自Ruptly的YouTube）