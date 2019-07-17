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正妹坐遠遠不敬酒遭威士忌瓶砸頭　閨蜜護駕被壓在沙發上揍

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▲▼應酬，唱歌，喝酒。（圖／pixabay）

▲張女因拒絕跟酒攤主人喝酒被砸頭，閨蜜護駕也挨打。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓年輕女子在3月初跟朋友到KTV同歡，張女和自己的姊妹閨蜜坐在角落，酒攤的主人許姓男子看到，上前要求敬酒被拒，拿起威士忌瓶就砸向張女，張女的陳姓好友上前阻攔高喊「不要打我朋友」，反被許男的女友等人壓在沙發上猛打到臉、頸部多處破皮、瘀傷，台北地檢署調查後，將許男和女友等3人依傷害罪起訴。

▲▼喝酒,啤酒,應酬,正妹,OL,喝醉（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲當天許男開的包廂有許多朋友到場，從凌晨一直歡唱到清晨。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

起訴指出，被告許男是在2019年3月3日凌晨，和游姓女友、及林姓等友人到台北市錢櫃SOGO店KTV，開了301包廂餐敘，期間陸續有其他朋友進場唱歌同歡，張女和陳女就是跟著男姓友人到場，但張女她們不認識其他在場的人，因此在包廂內找了比較隱密的角落坐下吃東西。

當天清晨6點35分，許男發現張女等人，上前向張女說：「怎麼喝？桌上剩下威士忌酒瓶，一人一半」，張女因為不認識許男，沒有任何回應，許男則認為張女同意了，因此先自己喝了起來，但要換張女回敬時遭拒絕，許男一怒之下，拿起手中酒瓶敲張女頭部，並拿起桌上食物丟擲張女。

▲酒店，跳舞，喝酒。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲許男喝了酒瓶內一半的酒後要張女敬酒遭拒而動手逞兇。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

一旁的陳女見狀上前阻攔並高喊「不要打我朋友」，許男的游姓女友此時也加入戰局，把挺身而出的陳女推倒沙發上，由林姓友人壓住陳女掙扎地雙手，讓游女任意毆打陳女，造成陳女前則、兩側眼角、兩側頸部等多處破皮、瘀傷，而張女也被酒瓶砸到頭部瘀傷，2女隨即向轄區大安分局提告法辦。

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關鍵字：KTV,酒醉,傷害,酒瓶

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