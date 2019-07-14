姊弟吵架...他竟衝到學校對國中兒呼巴掌　虎爸：管教才打他

▲蔡男到兒子學校對他呼巴掌施暴，遭到法官判刑。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名51歲的蔡男，與2個前妻各生了1兒、1女，某次姊姊對弟弟摑掌，蔡男得知後，竟再衝到學校對兒子加碼施暴，造成兒子多處擦傷。弟弟的生母對蔡男與姊姊提出告訴。法官依共同故意對少年犯傷害罪，累犯，判蔡男拘50日，易科罰金5萬，而姊姊傷害部份則另案審理。

2018年8月暑假期間，18歲的姐姐在某小學散步，巧遇14歲的弟弟，由於弟弟曾跟家人說她的交友複雜，讓她飽受家人異樣眼光，因此姐姐當場不斷質問弟弟「為何說她壞話」，弟弟否認到底，姐姐憤而掌摑弟弟，2姐弟發生嚴重爭吵。

蔡男接到女兒通報電話，立即到學校教訓兒子，當場搧他耳光，甚至不斷毆打兒子，造成兒子左側臉部、左耳、頸部、前胸壁、左前臂等多處擦傷。

兒子返回生母家不斷哭訴遭到父親聯合同父異母的姐姐欺負毆打，讓其母親相當生氣，憤而帶兒子驗傷，並怒控父女犯共同對少年傷害罪嫌。

蔡男在法官坦承管教兒子因而打傷他，但因雙方無法和解，2父子對簿公堂。法官審酌，蔡男不思理性解決衝突，竟率爾出手傷害兒子，侵害兒子的身體法益，所做的行為實不足取；惟念蔡男坦承犯行的犯後態度、傷勢的嚴重性及父子關係，因此依共同故意對少年犯傷害罪，累犯，判拘50日，易科罰金5萬元。

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