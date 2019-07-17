裝潢送鬧鐘「偷拍老闆娘睡覺」　設計師辯沒存檔：怕拍到自己

▲趙姓室內設計師不但偷拍餐廳老闆娘，還私打鑰匙2度潛入套房。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

趙姓室內設計師，利用幫某餐廳老闆娘裝潢套房的機會，在房內放了1個「鬧鐘密錄器」，監控老闆娘生活，還偷打備份鑰匙，2度潛入套房短暫停留。老闆娘不到1個禮拜就發現被偷拍而報警，趙辯稱只是遠端監看，沒有錄影存檔，因為「怕拍到自己」，台北地院刑事判趙男有罪後，民事再判趙要賠償老闆娘精神撫慰金18萬元。

判決指出，趙男在2018年7月間，幫被害人裝潢位於台北市大安區的套房，因此取得套房鑰匙，並私下請鎖商偷打備份鑰匙，8月11日，趙趁進房施工時，在套房冰箱旁的梳妝台上，放了1個鬧鐘型的密錄器，鏡頭就對準被害人的床鋪。

▲趙男把鬧鐘型密錄器對準套房內床鋪，偷拍被害人生活隱私。（達志示意圖，與本案無關）

裝潢完工後，老闆娘在8月14日入住，但趙男接連在15、16日，2天持備份鑰匙，進入套房留置各12分鐘、8分鐘，直到22日，老闆娘發現多出來的鬧鐘型密錄器而報警。

趙男辯稱，和老闆娘原本是情侶，因為2人交往期間，老闆娘常常無法清楚交代行程，且無收入卻有許多奢侈消費，他懷疑有第三者介入，所以裝設密錄器，趙男強調，只是用手機安裝的「有看頭」APP遠端監控，絕無偷錄存檔，因為「怕拍到自己」；另外，他也坦承為了要拿留在套房內的東西，所以擅自侵入套房。

▲老闆娘發現遭偷拍後，隨時處於緊繃、擔憂的狀態。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

但老闆娘堅持並未和趙男交往，且從發現遭偷拍後，隨時處於緊繃、擔憂恐懼的狀態，很怕有竊錄的錄音錄影被散布於眾，精神上承受了極大壓力。

法官根據2人的LINE對話和臉書留言截圖，認為2人只是「感情不錯」的朋友，考量檢察官已勘驗過趙男手機確實沒有相關檔案，無法證明趙男有存檔，刑事部分先依妨害秘密罪將趙男判刑2月、侵入住宅罪判拘役30天，都可易科罰金；另外在民事部分，則要判趙男要賠償老闆娘精神撫慰金18萬元。可上訴。

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