醉男友坐後座殭屍倒...撞向凌志　小隻馬騎士傻看他續躺屍　

記者陳凱力／新竹報導

新竹竹北中華路地區14日傍晚發生一起離奇車禍，一台由女騎士騎乘載著男乘客的機車，因為男乘客無預警癱軟倒下，導致女騎士連人帶車擦撞一旁的凌志轎車再重摔倒地。幸好有熱心網友將行車紀錄器放上來，才能讓真相還原，倒地的騎士與乘客並無大礙，凌志轎車葉子板附近雖有些許擦傷，但車主並未索賠，雙方都達成和解，也讓整起車禍快速落幕。

▲後座的男乘客無預警向一旁凌志轎車倒去。（圖／翻攝新竹大小事）

網友在臉書社團《新竹大小事》po出影片，一輛由女載男的機車，向前行駛，只是沒想到機車經過一輛Lexus轎車旁時，後座男乘客竟然突然癱軟倒下，女騎士也因著重心不穩，連車帶人導向一旁，與轎車擦撞後倒地。



癱軟的男乘客身材高挑，倒地後，疑似還立起脖子看了一眼，才繼續躺在地上，而身材嬌小的女騎士，與機車重摔後，也快速的站起來，對著男子比手畫腳，雖無法聽出他們對話的內容，但女騎士的表情明顯無奈又力不從心。



有現場目擊者指出，「昨天經過看到還跟家人討論著哪一方的錯，現在有了影片，看了影片才知道事情是這樣的展開」，網友也表示，「還好有行車紀錄器」、「轎車真倒楣」，而對於後座男乘客無預警癱軟，網友也不禁猜測「是睡著還是酒醉」。





據了解，機車女騎士與男乘客為情侶關係，只是男乘客喝醉酒，才請女友載他回家，未料竟釀成事故。由於情侶與轎車車主以達成共識，約定各自處理，車主也大方的未對騎士要求賠償，因此達成和解共識。