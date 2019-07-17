嘉義兒童藝術嘉年華周末登場　挑戰首度市區熱氣球升空

▲▼2019兒童藝術嘉年華週末登場，市長黃敏惠邀民眾來嘉坐熱氣球。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



2019嘉義兒童藝術嘉年華即將在20、21日於嘉義製材所正式登場，五大主題首度登場且聚焦的就是市區首登場的「璀璨熱氣球」，高達7 層樓的熱氣球，在兩天的活動中，將開放160位民眾進行立球體驗，還有「藝起SHOW TIME」、「全嘉總動員闖關活動」、「文創市集」、「彩繪種子DIY」等有趣活動。

市長黃敏惠市長等人17日上午記者會為2019兒童藝術嘉年華活動揭開序幕，體驗闖關用的古早童玩，黃敏惠展現童心，重溫方塊酥沙包、彈珠檯、響鈴陀螺等兒時樂趣，直呼好玩。



黃敏惠表示，「熱鬧滾滾的嘉義市，歡迎大家作伙來。」她提到吸引剛落幕的科學168吸引超過五萬名孩童到場，緊接著兒童藝術嘉年華登場，一連串活動就是希望孩子在暑假期間能有多元充實、快樂探索的新體驗。



黃敏惠說，2019兒童藝術嘉年華是嘉義市專為孩童舉辦的藝術盛事，感謝阿里山林業鐵路及文化資產管理處以及所有表演團隊、藝文夥伴的合作努力，促成嘉義市首屆的2019兒童藝術嘉年華。系列活動「璀璨熱氣球」、「藝起SHOW TIME」、「全家總動員闖關活動」、「文創市集」、「彩繪種子DIY」等五大主題都獨具特色，歡迎爸爸媽媽在暑假期間帶著小朋友來參加。



文化局指出，2019兒童藝術嘉年華兩天規劃了滿滿不間斷的藝文表演，包含今年主題「勇闖火雞城」創意競賽演出；現場除文創市集、更特別規劃了親子互動闖關與才藝體驗活動，將早期童玩與遊戲結合，如方塊酥沙包、快要失傳的手工陀螺等，讓小朋友在參與互動中，瞭解爸爸媽媽小時候玩的玩具；首次登場嘉義的熱氣球展示體驗更是最為吸睛，盼讓全家大小度過回憶滿滿的藝文週末假期。