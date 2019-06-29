　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台東熱氣球嘉年華登場　26顆彩球齊飛1萬2千遊客擠爆鹿野高台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台灣國際熱氣球嘉年華在鹿野高台舉辦開幕儀式，吸引來自國內外1萬2千名球迷共襄盛舉。（圖／台東縣政府提供，下同）

台灣國際熱氣球嘉年華在鹿野高台舉辦開幕儀式，吸引來自國內外1萬2千名球迷共襄盛舉。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台灣國際熱氣球嘉年華盛大登場，29日清晨5點30分在鹿野高台舉辦開幕儀式，吸引來自國內外1萬2千名遊客共襄盛舉，開幕儀式中台東縣長饒慶鈴以原住民傳竹筒禮炮，以竹報平安．開幕放彩，17顆球在饒慶鈴搭乘的綠巨人起飛後陸續升空，打造鹿野高台充滿「幸福、童趣」的熱氣球夢想童樂園。

今年是台灣國際熱氣球嘉年華活動的第9年，主題以「幸福久久－九大活動」打造鹿野高台充滿「幸福、童趣」的熱氣球夢想童樂園，饒慶鈴致詞歡迎全國的大朋友、小朋友在暑假期間加入台東夢想童樂園行列，一定讓大家有一個充滿幸福以及回味無窮的回憶。

長達45天的台灣國際熱氣球嘉年華開幕現場由前MP魔幻力量成員、獲得無數新人獎的超人氣全能創作歌手呂思緯「鼓鼓 」與全聯福利熊帶來勁歌熱舞，以及布農族「祈禱小米豐收歌」表演拉開序幕。

▲▼台灣國際熱氣球嘉年華在鹿野高台舉辦開幕儀式，吸引來自國內外1萬2千名球迷共襄盛舉。（圖／台東縣政府提供，下同）

今年總計26顆熱氣球共襄盛舉，陣容浩大熱鬧非凡。

整個鹿野高台被妝點得色彩繽紛，廣受大家喜愛的明星造型球包括海綿寶寶、小藍狗、美國的彼得海盜鸚鵡、花蝴蝶，以及逗趣的三隻小蜜蜂，還有吸睛又可愛的燈塔先生，以及為了豬年特別邀請可愛又療癒的豬農夫，再加上台灣的愛心球、福利熊和台灣喔熊等共計有26顆熱氣球陣容浩大熱鬧非凡。

現場的貴賓雲集，有來自德國、美國駐台使節、日本駐台會以及墨西哥辦事處，另外還有日本旅行業協會（JATA）以及除了國內媒體外，還包含：印度媒體團、上海旅遊達人以及湖南駐台媒體、大陸新華社等媒體，特地前來共襄盛舉，以便親眼目睹被列入12大驚豔國際熱氣球節。

▲▼台灣國際熱氣球嘉年華在鹿野高台舉辦開幕儀式，吸引來自國內外1萬2千名球迷共襄盛舉。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣長饒慶鈴搭乘綠巨人號起飛，引爆17顆熱氣球升空。

▲▼台灣國際熱氣球嘉年華在鹿野高台舉辦開幕儀式，吸引來自國內外1萬2千名球迷共襄盛舉。（圖／台東縣政府提供，下同）

民眾詢問度最高的熱氣球光雕音樂會，將首次挑戰擁有國家級大自然風貌的綠島，進行一場夏夜銀河的熱氣球光雕音樂會，曙光熱氣球光雕音樂會也將首次到大武鄉大武濱海公園，在海天一線間迎接太平洋曙光。

在台東市區縣立體育場加場演出的安可場光雕音樂會將打造「夜店風」的熱氣球派對，今年九場不同特色的熱氣球光雕音樂會將成為熱氣球嘉年華的重頭戲。

為了讓民眾享受著美好的熱氣球旅遊印記，台東縣政府也推出了熱氣球接駁專車，從台東火車站及轉運到到達鹿野高台可以說十分便利，假日更加開「鹿野火車站」專線前往鹿野高台。

相關活動資訊請至【台灣國際熱氣球嘉年華粉絲專頁】查詢各項活動及交通資訊。

※ 活動詳情及最新消息請見官方網站、FB粉絲專頁及IG
官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/
FACEBOOK：https://www.facebook.com/balloontaiwan/
Instagram：taiwanballoonfestival
台東好玩卡網站：（https://taitung.funcard.com.tw/）

ET快訊
快訊／長榮罷工確定繼續！工會會員憤怒重新集氣「快告訴妳的姐妹
金曲／江惠儀摘台語歌后！抱走最佳台語女歌手獎
金曲紅毯3醜出爐！她穿「平底鞋登場」　網看傻：根本拖鞋
金曲／王若琳奪下評審團獎！父親王治平狂喜
金曲／艾怡良《Forever Young》奪最佳作曲人獎

關鍵字：熱氣球,嘉年華,登場,齊飛,遊客,擠爆,鹿野高台,光雕音樂會,綠島,接駁

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園蓮花季開幕　30日推桃園西瓜節瓜王爭霸戰

台東熱氣球嘉年華登場　26顆彩球齊飛1萬2千遊客擠爆鹿野高台

南美館「透明的地方色-郭柏川回顧展」　黃偉哲邀請民眾參觀

全亞洲首創全台首場　「伊藤潤二X移動式密室逃脫」驚嚇登場　

桃捷盃足球賽千人57隊火熱開踢　增設金靴、金手套獎

花蓮人生活藝術化！「週六郊區晒音樂」音樂咖啡交融美好時光

台東「雜糧區域加工中心」啟用　有助建立在地優良品牌

金融服務愛心公益嘉年華　金融總會募款200萬做公益

黃偉哲到台中裕毛屋推廣台南農特產　愛文＋越光米美味一級棒

參訪台積電18廠　蘇揆：以行動力協助南科產業展現拚經濟決心

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

鄧紫棋日常版《來自天堂的魔鬼》　回家東西隨手丟..被媽虧：房間像亂葬崗ＸＤ

張基龍領口超低..姐姐狂偷看　林秀晶「在腦中脫他衣服XD」

桃園蓮花季開幕　30日推桃園西瓜節瓜王爭霸戰

台東熱氣球嘉年華登場　26顆彩球齊飛1萬2千遊客擠爆鹿野高台

南美館「透明的地方色-郭柏川回顧展」　黃偉哲邀請民眾參觀

全亞洲首創全台首場　「伊藤潤二X移動式密室逃脫」驚嚇登場　

桃捷盃足球賽千人57隊火熱開踢　增設金靴、金手套獎

花蓮人生活藝術化！「週六郊區晒音樂」音樂咖啡交融美好時光

台東「雜糧區域加工中心」啟用　有助建立在地優良品牌

金融服務愛心公益嘉年華　金融總會募款200萬做公益

黃偉哲到台中裕毛屋推廣台南農特產　愛文＋越光米美味一級棒

參訪台積電18廠　蘇揆：以行動力協助南科產業展現拚經濟決心

中職／「紀錄是給人創造」　朱育賢樹立障礙：不會設限

美國總統川普家人也是粉絲！　EXO「代表南韓」出席青瓦台晚宴

金曲獎／廖士賢得獎high爆！　上台狂喊2聲「啊」：對不起我太激動

金曲．紅毯／鄧紫棋、李千那「黑白雙胞」　優雅範兒並列第一美

金曲獎／江惠儀拿下台語歌后！　哽咽感謝師父「交大高學歷」超狂背景起底

住宿遇它直接不洗頭！吹到冒煙、斷電又卡頭髮　她曝經驗…網共鳴：真的

金曲獎／大支瘦一圈「神撞臉黃鐙輝」！　網驚認不出

金曲獎／蔡依林戰袍超深意義！　網翻「15年前紅毯」驚呆　

「無法同意3點要求」　長榮晚間發聲明：團體協商破局！

金曲・紅毯／薑是老的辣！王彩樺背部全空、蔡秋鳳開衩到大腿

地方熱門新聞

頂新假油案逆轉　改判無罪確定

金山警擴大臨檢　查獲酒駕通緝犯

台南安平與高雄旗津不同　無實施..

台南衛生局前技正洩情資判刑1年..

酒駕付出代價重　貪杯好飲請自重

嘉縣府駁斥活動取消假消息

台電志工團花博881人服務6萬..

檳榔價格好常被偷　農友張坤元改..

體育用品社欠繳稅款等　台南分署..

雲林紫藤湖生態豐富成捕魚天堂

桃園9處「修惜站」　展售再生品

鄭聚然當選無效駁回　「感謝明察..

砂石車駕駛座看不到前後　學童：..

泰迪熊登德陽艦　主題特展好吸睛

更多熱門

相關新聞

金融服務愛心公益嘉年華　募款200萬做公益

2019年金融服務愛心公益嘉年華活動，6月29日上午在台南市永華市政中心西側廣場盛大舉行，活動採園遊會形式，現場共有143個攤位，吸引不少台南市民共襄盛舉，金融總會理事長許璋瑤將募款所得200萬元捐給台南市弱勢團體，在金管會主委顧立雄見證下，由市長黃偉哲代表接受感謝公益善舉。

為啥台東搭熱氣球要9千？關鍵原因曝

熱氣球嘉年華開跑！「夢想童樂園」萬人瘋朝聖

徐國勇：核定4.09億元改善綠島道路品質

求婚前一天...女友遭輾慘死！　男友痛哭

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

宋仲基爸爸簡訊曝光！

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

影／360度遊樂機「半空腰折」　19歲女慘死

《擁抱太陽》全美善驚傳自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

長榮10天罷工落幕！空服員「投票棄守」

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

鄰居爆：宋爸盼望抱孫子　切割撤宋慧喬照片

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會苦嘆

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

靈異探險直播　衣櫥竟自己動2次

更多

最夯影音

更多

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面