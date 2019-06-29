台東熱氣球嘉年華登場　26顆彩球齊飛1萬2千遊客擠爆鹿野高台

▲台灣國際熱氣球嘉年華在鹿野高台舉辦開幕儀式，吸引來自國內外1萬2千名球迷共襄盛舉。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台灣國際熱氣球嘉年華盛大登場，29日清晨5點30分在鹿野高台舉辦開幕儀式，吸引來自國內外1萬2千名遊客共襄盛舉，開幕儀式中台東縣長饒慶鈴以原住民傳竹筒禮炮，以竹報平安．開幕放彩，17顆球在饒慶鈴搭乘的綠巨人起飛後陸續升空，打造鹿野高台充滿「幸福、童趣」的熱氣球夢想童樂園。



今年是台灣國際熱氣球嘉年華活動的第9年，主題以「幸福久久－九大活動」打造鹿野高台充滿「幸福、童趣」的熱氣球夢想童樂園，饒慶鈴致詞歡迎全國的大朋友、小朋友在暑假期間加入台東夢想童樂園行列，一定讓大家有一個充滿幸福以及回味無窮的回憶。

長達45天的台灣國際熱氣球嘉年華開幕現場由前MP魔幻力量成員、獲得無數新人獎的超人氣全能創作歌手呂思緯「鼓鼓 」與全聯福利熊帶來勁歌熱舞，以及布農族「祈禱小米豐收歌」表演拉開序幕。

▲今年總計26顆熱氣球共襄盛舉，陣容浩大熱鬧非凡。

整個鹿野高台被妝點得色彩繽紛，廣受大家喜愛的明星造型球包括海綿寶寶、小藍狗、美國的彼得海盜鸚鵡、花蝴蝶，以及逗趣的三隻小蜜蜂，還有吸睛又可愛的燈塔先生，以及為了豬年特別邀請可愛又療癒的豬農夫，再加上台灣的愛心球、福利熊和台灣喔熊等共計有26顆熱氣球陣容浩大熱鬧非凡。

現場的貴賓雲集，有來自德國、美國駐台使節、日本駐台會以及墨西哥辦事處，另外還有日本旅行業協會（JATA）以及除了國內媒體外，還包含：印度媒體團、上海旅遊達人以及湖南駐台媒體、大陸新華社等媒體，特地前來共襄盛舉，以便親眼目睹被列入12大驚豔國際熱氣球節。

▲▼台東縣長饒慶鈴搭乘綠巨人號起飛，引爆17顆熱氣球升空。





民眾詢問度最高的熱氣球光雕音樂會，將首次挑戰擁有國家級大自然風貌的綠島，進行一場夏夜銀河的熱氣球光雕音樂會，曙光熱氣球光雕音樂會也將首次到大武鄉大武濱海公園，在海天一線間迎接太平洋曙光。

在台東市區縣立體育場加場演出的安可場光雕音樂會將打造「夜店風」的熱氣球派對，今年九場不同特色的熱氣球光雕音樂會將成為熱氣球嘉年華的重頭戲。



為了讓民眾享受著美好的熱氣球旅遊印記，台東縣政府也推出了熱氣球接駁專車，從台東火車站及轉運到到達鹿野高台可以說十分便利，假日更加開「鹿野火車站」專線前往鹿野高台。

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