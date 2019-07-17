氣氣氣氣氣！內政部推「珍奶泡麵」料理　徐國勇：小編上來見我





▲內政部惡搞珍奶泡麵。（圖／翻攝自內政部臉書粉專，以下皆同）

政治中心／綜合報導

輕颱丹娜絲持續逼近台灣，已於17日上午發布陸上警報。內政部17日下午5時呼籲民眾做好防颱準備，備妥乾糧與飲水，並減少外出以避免風險，並且附上一張「冰箱剩食料理」食譜圖片，跟上日本人熱愛珍珠奶茶的時事，將珍珠倒入泡麵中，但發文不到15分鐘，突然將此圖刪除，把圖中的「剩下的就是醫院的事了」言論刪除，改為「小撇步：熱湯可以把冰珍珠泡軟哦！」

內政部17日在臉書上發文表示，「丹娜絲颱風進逼台灣。我們了解大家待在家裡會不知道該吃什麼，在此分享一道非常簡單的『冰箱剩食料理』食譜。這是由內政廚藝教室精心研發之料理，請大家斟酌參考，愛惜食物。（註：『內政廚藝教室』是今早剛成立的單位，目前已被強制解散）。喔對了，這碗珍珠泡麵，最後我們已由猜拳最輸的同仁吃完了，沒有倒掉的疑慮，請大家放心。」

內政部呼籲，氣象局已發布陸上颱風警報，請民眾做好防颱準備，備妥乾糧與飲水，並減少外出以避免風險。颱風期間，切勿到溪湖海邊釣魚、戲水、觀浪或登山；行車時也要減速慢行，遇到淹水之路段誤強行通過；高災害潛勢地區與低窪地區居民應隨時注意疏散撤離訊息，即早遠離風險。

▲內政部將此圖下架，將步驟4改為「小撇步：熱湯可以把冰珍珠泡軟哦！」。

有趣的是，內政部還搭上了日本人熱愛珍奶時事梗，放上一張珍珠加泡麵的圖片，笑稱「步驟1是泡一碗麵，2是取出冰箱喝剩的珍奶，3是先喝完奶茶，再把冰珍珠加進麵裡，即可享用囉！」不過原本還有步驟4是「剩下的就是醫院的事了」，但隨後內政部卻將該文刪除、重新上傳，改為「小撇步：熱湯可以把冰珍珠泡軟哦！」

由於許多台灣網友對於日本人將珍珠加入食物內感到不解，因此紛紛在內政部這篇文章底下開玩笑稱，「臺灣之恥」、「我覺得不行 很母湯」、「.... 小編確定有吃完？」、「不行 這我只能怒」、「邪門歪道！珍珠只能吃甜的！這是可是我大台灣的文化國粹啊！」

行政院副院長陳其邁在底下留言，「大家記得儲備糧食、巡巡門窗喔！（第一次想按內政部貼文怒......）」內政部長徐國勇則說，「多一分準備少一分災害。但，請小編先來樓上見我。」民進黨則笑稱，「作為執政黨，必須嚴厲譴責這種侮辱珍珠的行為（怒！」前時代力量發言人吳崢也提到，「我要檢舉內政部觸犯叛國罪。」