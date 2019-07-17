丹娜絲來襲！東海岸大地藝術節17日場照常舉行　18日場取消

▲2019東海岸大地藝術節-月光海音樂會在6月21日第一場次的現場盛況。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／台東報導

東部海岸國家風景區管理處原訂7月17日及18日於都歷處本部園區辦理2019東海岸大地藝術節-月光海音樂會，因丹娜絲輕颱來襲影響，18日場決定取消，但17日場照常舉辦，歡迎大家一同參與。

東海岸大地藝術節為本局主力推廣活動，亦為「寶島仲夏節」系列活動，連續幾年的擧辦成果已受到國際藝文界注目。

「東海岸大地藝術節」不管是結合地景人文，由國內外的藝術家與在地部落交流激盪出的駐地藝術創作；或是以東海岸藝術廊道為概念，串聯東海岸沿線在地深根的藝術工作室；更或者是以地為席、以天為蓋、以海為幕、以月光為伴的「月光．海音樂會」，都已成為國內外藝文界、表演工作者，以及旅遊大眾注目的焦點。其中「月光．海音樂會」並榮登全台夏日七大音樂會，成為大家必遊必賞的旅遊行程。

東管處表示，由於受到丹娜絲輕颱來襲影響，為了遊客的安全，不得已將18日場取消，但是17日場將依原訂時間及表演內容照常舉行，非常歡迎來到東海岸的民眾熱情參與。

東管處亦呼籲民眾，颱風期間勿接近海域觀浪遊憩，警報甫解除之際，因海象尚未穩定，亦請不要立即前往海邊衝浪、從事水域遊憩活動，以確保自身安全。

詳細內容可至東管處網站https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw 或 活動網站www.teclandart.tw查詢。