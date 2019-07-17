　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

丹娜絲來襲！東海岸大地藝術節17日場照常舉行　18日場取消

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2019東海岸大地藝術節-月光海音樂會在6月21日第一場次的現場盛況。（圖／記者王兆麟攝）

2019東海岸大地藝術節-月光海音樂會在6月21日第一場次的現場盛況。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／台東報導

東部海岸國家風景區管理處原訂7月17日及18日於都歷處本部園區辦理2019東海岸大地藝術節-月光海音樂會，因丹娜絲輕颱來襲影響，18日場決定取消，但17日場照常舉辦，歡迎大家一同參與。

東海岸大地藝術節為本局主力推廣活動，亦為「寶島仲夏節」系列活動，連續幾年的擧辦成果已受到國際藝文界注目。

「東海岸大地藝術節」不管是結合地景人文，由國內外的藝術家與在地部落交流激盪出的駐地藝術創作；或是以東海岸藝術廊道為概念，串聯東海岸沿線在地深根的藝術工作室；更或者是以地為席、以天為蓋、以海為幕、以月光為伴的「月光．海音樂會」，都已成為國內外藝文界、表演工作者，以及旅遊大眾注目的焦點。其中「月光．海音樂會」並榮登全台夏日七大音樂會，成為大家必遊必賞的旅遊行程。

東管處表示，由於受到丹娜絲輕颱來襲影響，為了遊客的安全，不得已將18日場取消，但是17日場將依原訂時間及表演內容照常舉行，非常歡迎來到東海岸的民眾熱情參與。

東管處亦呼籲民眾，颱風期間勿接近海域觀浪遊憩，警報甫解除之際，因海象尚未穩定，亦請不要立即前往海邊衝浪、從事水域遊憩活動，以確保自身安全。

詳細內容可至東管處網站https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw 或 活動網站www.teclandart.tw查詢。

ET快訊
丹娜絲「風力達標」第一槍　蘭嶼、綠島宣布今晚停班停課
20歲女打110叫外賣：我要筷子+蛋　警聽懂了「10分鐘火速
夏宇童羞笑現身回應！曝打手遊牽線孫協志…認「相處很自然」
2張圖看丹娜絲放不放颱風假！氣象局最新「風雨預報」出爐

關鍵字：丹娜絲,東海岸,藝術節,月光海,音樂會,取消,海象

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最新民調台南市長信任度上升　黃偉哲：繼續努力回應市民需求

丹娜絲颱風影響　花蓮鯉魚潭展演及知卡宣公園暫關閉

丹娜絲來襲！東海岸大地藝術節17日場照常舉行　18日場取消

求職照過來！　永康就業中心41家廠商設攤提供2千職缺

颱風前夕漁船故障漂流　台南海巡馳援平安拖回

照顧香山弱勢學童　新竹振道陪原住民孩子成長

丹娜絲颱風來襲　林姿妙籲縣民做好防災準備

台南市本土登革熱維持10例　個案曾到東區崇德里活動

丹娜絲颱風來了！台南市全台首開災變中心　黃偉哲要求整備

東森自然美SPA進駐台中　「專櫃+一站式服務」讓臉都young了

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

IU《德魯納》超高傲老闆娘　超愛TV美食..呂珍九不跟就得死XD

最新民調台南市長信任度上升　黃偉哲：繼續努力回應市民需求

丹娜絲颱風影響　花蓮鯉魚潭展演及知卡宣公園暫關閉

丹娜絲來襲！東海岸大地藝術節17日場照常舉行　18日場取消

求職照過來！　永康就業中心41家廠商設攤提供2千職缺

颱風前夕漁船故障漂流　台南海巡馳援平安拖回

照顧香山弱勢學童　新竹振道陪原住民孩子成長

丹娜絲颱風來襲　林姿妙籲縣民做好防災準備

台南市本土登革熱維持10例　個案曾到東區崇德里活動

丹娜絲颱風來了！台南市全台首開災變中心　黃偉哲要求整備

東森自然美SPA進駐台中　「專櫃+一站式服務」讓臉都young了

黑色賓士失控「撞飛多車」3死10傷　女乘客打電話哭喊：撞了好多人

禿子福音！北榮醫幫小鼠「拉皮」7天　裸背咻咻長黑毛

廚房沒人突冒火　威州5起離奇火災竟跟「天婦羅麵衣」有關

老公公狗腰想發洩　瘋狂求歡「生產完2月人妻」慘遭斧頭削頭滅口！

陳學聖發文教育部　要求政大、東吳提供蔡英文升等資料

實測「珍珠搭配這些飲料」　解婕翎拍完影片⋯拉了6次

日夜沈迷網路3年！16歲男「焦慮憂鬱全上身」：同學一直在說我壞話

「移民奠定美國歷史」眾院決議譴責　川普批民主黨把戲：我們2020見

中職／富邦證實簽新洋投　班華德披30號、本周報到

媽特別預訂米克斯造型蛋糕　汪背對迴避「眼神死」…嫌棄掉頭走

「刺青辣媽」牽女兒逛街！路人狂回頭　身分曝光讓酸民跪了

地方熱門新聞

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

台南規模3.3地震　深夜搖醒網..

廣德家流浪街頭擺攤　被列6大反..

不滿查估價偏低　航空城地主砲聲..

歷經10多年豐富專案開工　盧秀..

東森自然美SPA進駐台中　推一..

台南南家扶中心助學特賣會開跑

台南郵局蘇慶輝局長功成身退

家中冷氣機潛藏危險　定期清洗濾..

代理教師招收262人　月薪43..

「有人生病！」高雄飢餓30臨時..

台南郵局健康服務活動

颱風來襲　林姿妙籲縣民做好防災..

丹娜絲颱風來了！台南市全台首開..

更多熱門

相關新聞

輕颱丹娜絲逼近竹苗熱到紫爆！

隨著今年第5號颱風「丹娜絲」靠近，台灣北部竹苗地區吹焚風，氣象局副局長鄭明典在臉書上po文表示，這是很典型的東風過山焚風現象，截至14時為止，全台前10大高溫都在竹苗一帶，其中12時30分新竹峨眉飆到38.4度，超熱。

上任首次面臨颱風　韓國瑜下令零損害

輕颱丹娜絲進逼！量販全面備戰增貨量　蔬菜促銷平穩供應

丹娜絲颱　北市河川將只出不進

指考18日公告成績　若遇颱風停班課則順延

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲釋

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…台65騎士趴地慘死原因曝光

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面