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指考18日公告成績　若北市遇颱風停班停課則順延

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▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

▲大學指考成績通知單18日寄發。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度指考成績通知單18日將寄發。大考中心指出，凡報名資料填寫行動電話號碼之考生，大考中心將主動發送簡訊通知考生成績，同日上午9點也提供網路與電話語音成績查詢服務。但適逢颱風丹娜絲來襲，大考中心也說明，將依照人事行政總處公告情形，如果台北市（大考中心所在地）停止上班上課，18日公告成績也會順延，至於原訂19日到23日的複查成績，也會依颱風的影響狀況，評估是否要調整期程。

大考中心指出，今年考試各科成績人數百分比累計表，及各科之「頂標」、「前標」、「均 標」、「後標」、「底標」五項成績標準也將在18日公布在大考中心網站，考生如對指考成績有疑義，可以在19日起至23日，使用考生成績通知單上的「考生申請複查成績密碼」，至大考中心網站「指定科目考試試務專區」的成績複查申請網頁，登錄申請複查相關資料。

請繼續往下閱讀...

▲▼大雨，下雨，雷陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲適逢颱風丹娜絲來襲，大考中心說明，若台北市停止上班上課，18日公告成績會順延。（圖／記者屠惠剛攝）

大考中心也說明，複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，不予處理。複查結果通知書也將在26日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。另外，申請複查成績考生，請以18日所寄之成績通知單上所列成績，在24日上午9點起至28日下午 4 時 30 分止，辦理網路登記分發志願。

如複查後成績有異動者，大考中心表示，將由大學考試入學分發委員會31日前主動通知考生辦理重新登記，所以並不會影響登記分發志願。有關大學考試入學分發招生 相關資訊請至大學考試入學分發委員會網站或電話查詢。
 

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關鍵字：指考,成績,颱風,停班停課,丹娜絲

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