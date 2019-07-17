丹娜絲颱風撲台　北市要求大巨蛋防颱、隨時啟動河川「只出不進」



▲丹娜絲颱風。（圖／中央氣象局）



記者楊亞璇／台北報導

輕度颱風「丹娜絲」來勢洶洶，預計18、19日影響台灣。北市水利處表示，因丹娜絲颱風來襲，台北市隨時可能關閉河川疏散門，基於安全考量，市政府亦隨時啟動「只出不進」之管制措施，於只出不進管制時，請民眾不要再將車輛駛入河川區停放，並隨時注意颱風消息。

北市建管處呼籲，市民及商家加強檢查房屋、庭園及陽台等處花盆及各種懸掛物件及商家所設置廣告招牌、帆布廣告等，均應加固處理或先行取下，以免因強風吹落傷及行人或造成財物損失等公共安全意外。

建管處表示，同時針對本市建築工地建管處已透過LINE群組要求立即進行防颱自主檢查，包括工地施作之圍籬、護網、斜撐等安全設備與假設工程及高樓層堆置之建材等項，均應檢查併加固處理，自主檢查完成立即回傳建管處，避免颱風造成建築工程損壞影響公共安全，充分展現維護市民公共安全的決心。



由於大巨蛋曾發生颱風期間施工屋頂鐵片遭吹落，建管處要求，遠雄公司應立即辦理防颱自主檢查，尤其特別針對防洪排水系統、巨蛋棟屋頂鈦版及各棟屋頂版相關工程、各棟帷幕牆、外牆與基地四周設置之圍籬等安全維護設施，均應立即加固處理，高樓層尚未安裝之建材應立即吊至地面加固處理，並每二小時回傳建管處巡檢結果。

建管處強調，持續監督大巨蛋工程防颱安全措施，絕不允許大巨蛋工程因輕度颱風「丹娜絲」侵台造成任何公共安全事件。