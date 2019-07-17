典唱新北14年　「勞工之星」歌唱大賽報名起跑

▲「勞工之星」歌唱大賽報名起跑。新北市勞工局長陳瑞嘉（中）、孔鏘（右）、王冠倩（左）。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

連辦14年的新北「勞工之星」即將登場！新北市勞工局16日舉行「勞工之星歌唱大賽」起跑記者會，由勞工局長陳瑞嘉與代言人孔鏘一起拉開彩蛋，讓立體留聲機脫殼而出，宣示活動正式開跑，並邀請2015年「活力之星」亞軍王冠倩精彩表演。即日起至8月15日下午6時止受理參賽報名。

記者會活動由孔鏘及王冠倩共同演出「愛的可能」。孔鏘表示，唱歌能紓壓，有益身心健康。他也肯定勞工之星是個發掘好聲音的賽事，許多電視選秀素人都來自該比賽，包含今日表演者王冠倩也與他合作多次，因此他鼓勵懷有星夢的朋友踴躍報名，有朝一日能大放異彩。

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勞工局長陳瑞嘉表示，勞工之星為公部門歷史悠久的歌唱盛會，今年邁入第14屆，勞工是國家重要資產，除了時時把關勞工權益，也期望勞工朋友在辛苦工作之餘，能夠放鬆身心，透過歌唱比賽，讓勞工朋友大展好歌喉。

今年比賽除提高獎金額度，總獎金18萬元，更增加獲獎名次：冠軍可得2萬5千元獎金、亞軍可獲1萬5千元、季軍可獲得1萬元、第四名8千元、第五名5千元與六至十名參賽者各有2千元。

另外，增加獎勵11至20名，同時頒予1千元獎金，還有最佳造型獎、最佳台風獎、最佳啦啦隊獎等，各頒發獎金3千元。歡迎工作地或設籍在新北市的勞工踴躍報名。詳情請上網搜尋：www.ntpcstar2019.com.tw查詢或電洽：02-2239-7222陳小姐。