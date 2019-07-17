南海低壓恐成颱！氣象局曝「2走法」差很大　丹娜絲剩空殼變擦邊球

記者賴文萱／台北報導

氣象局發布丹娜絲颱風陸警，台東、屏東及恆春半島納入首波警戒區，根據最新預報顯示，路徑再度往東修正，目前以擦邊球過去的機率高，不過，暴風圈預計在周四清晨至上午期間觸陸，仍會帶來大雨。另外，由於丹娜絲高低層嚴重分離，在菲律賓西側的低氣壓也可能發展成熱帶性低氣壓甚至颱風，未來移動有2種方向，對台灣影響程度差很大。

▲丹娜絲颱風路徑再修正，估以擦邊球通過機率高。（圖／中央氣象局）

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氣象局技正黃椿喜表示，氣象局已在11時30分發布丹娜絲陸警，以台東、屏東、恆春半島為首波警戒範圍，根據最新路徑預報看來，颱風將朝台灣東部近海前進，並從台灣東半邊陸地或海上通過，影響最明顯的時間點落在周四到周五。

▲氣象局發布丹娜絲颱風陸警，首波警戒區為台東、屏東及恆春半島，未來視移動路徑，宜蘭也可能納入警戒。（圖／中央氣象局）

丹娜絲暴風圈預計在周四清晨至上午期間觸陸，但颱風中心不一定會登陸，目前以擦邊球過去的機率高，不過，隨著颱風逐漸逼近，接下來宜蘭、北北基等將依最新路徑陸續納入陸警警戒區。氣象局指出，若颱風中心會登陸的話，時間點則會落在周四深夜到周五之間。

▲丹娜絲結構嚴重分離，需留意南海低壓是否獨立發展。（圖／翻攝自FB粉絲專頁「台灣颱風論壇天氣特急」）

不過，丹娜絲昨天接近呂宋島時，受到地形破壞影響，高低層嚴重分離，高層中心跑到菲律賓西側，低層則是目前的丹娜絲颱風，由於結構不佳、強度偏弱，未來颱風增強幅度有限，氣象局估以輕颱之姿侵台的機率高，風雨影響程度也會比之前預報稍減弱。

但要注意的是，丹娜絲的高層中心，也就是位於菲律賓西側的雲系，在今明之間有機會逐漸發展可能，氣象局不排除會發展成熱帶性低氣壓，甚至發展成第6號颱風百合的可能。

至於未來該系統對台灣的影響，則要看整個大低壓帶怎麼走，黃椿喜說，若偏西邊走，南部、中部雨勢將會顯著；若跟著丹娜絲北上，被拉往東部，整體降雨就會較小。目前該系統影響最大的時間點也落在周四、五，與丹娜絲颱風警報期間大致相同。氣象局預計在下午1點發布定量雨量預測，並於2點40分記者會說明。