輕颱「丹娜絲」將襲花東　花蓮海岸重要景點加強柔性勸離

▲▼雖然尚未發布禁（限）制公告，海巡與警消已派出人員針對崇德海灘，七星潭及石梯坪等熱門區域加強實施柔性勸離。（圖／第一二海巡提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

輕度颱風「丹娜絲」準備席捲台灣，中央氣象局已於16日晚間11點30分發布海上颱風警報，花蓮縣政府目前尚未發布禁（限）制公告，海巡單位與轄區內警政，消防已派出人員針對崇德海灘，七星潭及石梯坪等熱門區域加強實施柔性勸離，以確保民眾生命財產安全。

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每到颱風天，海邊總是少不了追求刺激冒險觀浪的民眾，即使艷陽高照，都會因為颱風外圍環流的影響造成沿海有長浪發生，不只颱風來襲時在海邊應注意安全，於颱風前，後更是最容易被疏忽的危險時段，在花蓮縣政府發布禁（限）制公告後，海巡將針對沿岸禁（限）制公告區域拉設封鎖線，防止民眾進入。

▲▼目前僅磯崎至靜浦一帶為警戒區域。

由於花蓮縣府政府尚未發布禁（限）制公告，目前僅磯崎至靜浦一帶為警戒區域，其他重要景點岸際，目前針對岸際遊客實施柔性勸導，公告發布後會海巡及警消將嚴格執行觀浪勸離勤務。

發布禁（限）制公告期間，若民眾擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰緩。

第九巡防區指揮部呼籲民眾在家做好防颱措施，颱風來襲期間切勿前往岸際逗留及觀浪，以防憾事發生。另外，民眾若有任何需要救助之情事，皆可撥打海巡報案專線118，將立即派員處理及服務。