勸少盯螢幕！爸媽出招「2眼窩長方大黑圈」框滿　手機妹睡醒…照鏡子秒暴哭

▲勸女兒少玩手機無果，爸媽出奇招秒見效。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

智慧型手機上有許多遊戲APP和YouTube影片，是小朋友的玩伴，一旦上癮了，爸媽想勸「別太常玩手機」，小朋友當然停不下來。近日網路上瘋傳一張圖，有位家長想勸女兒不要太常玩手機都無果，只好祭出一招，沒想到馬上見效，照片讓其他人笑噴，「這招很可以，學起來」、「噴笑不誇張。」

近日臉書《爆廢公社》、《爆廢公社二館》社團瘋傳一張照片，有人截圖一位網友貼文，內容則是「我勸女兒，太（常）玩手機會傷到眼睛，她不信。於是我趁她睡覺時，給她畫上黑眼圈，嚇唬嚇唬她！現在好多了。」

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貼文也附上5張照片，只見照片中的小女孩長相清秀可愛，第一張照片還在熟睡中，第二張醒來之後就開始哭，三、四、五張照片中，妹妹被抱在大人懷裡安慰，一張小臉哭到皺成一團。而小女孩哭的原因，想必就是眼睛上那一大坨黑眼圈，讓妹妹儼然成了真人版熊貓。

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▲這黑眼圈也太浮誇了吧 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

照片吸引上萬網友按讚討論，許多人紛紛笑喊要學起來，「有空我就來試試」、「我剛剛直接拿照片給我兒子看，立刻嚇到平板丟掉……他說他不用了」、「求小孩心裡陰影面積多大」、「這媽媽應該幫演員化妝」、「我這樣對我兒子，我會不會帶他出門被請到警局喝茶？」

不過也有家長留言說，這招對自己的小孩沒效，「如果兒子照了照鏡子，卻笑得很開心怎麼辦」、「小孩喜歡功夫熊貓……怕他以為變身了還是先不要好了」、「這招好。但我女兒已經6歲，騙不到」、「女孩才有效吧，我兒子才理你呢……只會覺得很好笑。」

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