影／爽玩滑翔翼！一陣大風吹來⋯她秒卡「破百公尺」高壓電線上　腿軟畫面曝

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名滑翔翼愛好者近日在天空飛行時，因為不熟悉操作方式加上高空風大的因素，導致她的傘翼卡在破百公尺的高壓電線上，讓救難人員捏了一把冷汗；幸好女子最終被成功解救下來，僅受到驚嚇而已。

▼女子的滑翔翼卡在高壓電線上。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，事發在重慶綦江區，一名女子最近剛學會操作滑翔翼，所以14日便勇敢地獨自在空中飛行，不料中途突然碰上大風，加上操作不夠熟悉，她瞬間卡在半空中的高壓電線上，場面十分嚇人。消防隊接到報警後立即前往救援，並且要求當地電力公司先行斷電，以免意外發生。

▼遠遠看過去，女子身影只剩一小點。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

從影像可見，女子懸掛半空中的身影只剩一小點，並且隨風搖來晃去，從高空往下一看，就是一片深山景象，掉下來肯定粉身碎骨。滑翔翼教練為了防止傘翼被吹落，導致女子失去支撐，因此利用對講機指導女子將副傘打開自救，沒想到大風仍不停吹來，依舊讓滑翔翼從高處被颳落。

幸好副傘在最驚險的時刻順利打開，使女子最後安全著陸。消防人員接到人後，便輪流將她背下山，並且交給等待的醫護人員處理，讓這場驚魂的滑翔體驗順利落幕。

網友看完後驚悚一幕後紛紛留言說，「飛得這麼高，連我都嚇到腿軟了」、「不上不下好恐怖啊」、「如果副傘沒打開，她是不是就墜地了…」、「很大膽的女生」、「這種人生經歷我一點都不想要」、「看以後還敢不敢玩」、「消防人員才是最辛苦的」、「這也太搞笑」。

▼女子最後成功被解救。（圖／翻攝自梨視頻）