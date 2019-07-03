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台南仁德發生龍捲風　「吹掀鐵皮、壓斷高壓電線」幸無傷亡

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▲有網友在臉書社群PO文指出，台南仁德二行里上午也發生龍捲風，強風吹掀附近一處民宅的鐵皮，並吹斷高壓電線，也有民宅屋頂太陽能電熱設備受損，台電人員正在搶修。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

▲有網友在臉書社群PO文指出，台南仁德二行里發生龍捲風，強風吹掀民宅鐵皮，並吹斷高壓電線，也有民宅屋頂太陽能電熱設備受損，台電人員正在搶修。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO文指出，屏東日前發生龍捲風造成災情，沒想到台南仁德二行里，7月3日上午也發生龍捲風，強風吹掀附近一處民宅的鐵皮，並吹斷高壓電線，也有民宅屋頂太陽能電熱設備受損，台電人員正在搶修。

▲有網友在臉書社群PO文指出，台南仁德二行里上午也發生龍捲風，強風吹掀附近一處民宅的鐵皮，並吹斷高壓電線，也有民宅屋頂太陽能電熱設備受損，台電人員正在搶修。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）▲有網友在臉書社群PO文指出，台南仁德二行里上午也發生龍捲風，強風吹掀附近一處民宅的鐵皮，並吹斷高壓電線，也有民宅屋頂太陽能電熱設備受損，台電人員正在搶修。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

受到低壓帶影響，台南市清晨下起強降雨，在東區長榮路地下道附近有淹水，安南區安中路著名的「安中河」再現，安和路台史博館附近、北安路段也有大面積的積水，另外長溪路一段168巷內水淹到腳踝，西門路大潤發附近也有積水情況，幸好上午8時之後雨勢稍緩，積水才慢慢消退。

▲有網友在臉書社群PO文指出，台南仁德二行里上午也發生龍捲風，強風吹掀附近一處民宅的鐵皮，並吹斷高壓電線，也有民宅屋頂太陽能電熱設備受損，台電人員正在搶修。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）▲有網友在臉書社群PO文指出，台南仁德二行里上午也發生龍捲風，強風吹掀附近一處民宅的鐵皮，並吹斷高壓電線，也有民宅屋頂太陽能電熱設備受損，台電人員正在搶修。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

但有網友在臉書社群PO文指出，台南仁德二行里，7月3日上午也發生龍捲風，從PO出的影片中，可以看到強風吹掀附近一處民宅的鐵皮到道路上，並吹斷高壓電線，地上也有高壓電線觸地造成「電擊」的焦黑現象，而附近也有民宅位於屋頂的太陽能電熱設備受損，民眾查看受損情況，幸好未傳出有人員傷亡。

▲台電人員全力搶修中。（圖／記者林悅翻攝）

▲台電人員全力搶修中。（圖／記者林悅翻攝）

台電指出，3日上午9時24分許，行大二街40號前因強烈風吹襲吹翻鐵皮屋之鐵皮，壓斷了台電的#2高壓線，上午11時30分回收車已將障礙物夾離現場，台電昇空車已進場搶修，預計中午12時以後完成送電，目前恢復供電。

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關鍵字：台南,仁德,龍捲風,災情,高壓電線

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