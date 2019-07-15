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他被分手...奔女友房強X3次！挨告拿獎狀喊「我品學兼優」求減刑　法官傻了

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▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,女孩（圖／123RF）

▲王男不滿被分手竟強上女友3次，事後還拿出高中獎狀要求法官減刑，法官不買帳反加重判刑。示意圖與本案無關。（圖／123RF）

地方中心／台中報導

王姓男子不滿中國大陸籍女友提出分手，竟到對方工作的按摩工作室強上她3次，一審依強制性交罪判王男3年4個月徒刑，但他不服上訴，還拿出高中時期的獎狀等證明自己「品學兼優」，且還常捐血助人，藉此要求法官減刑，但台中高分院認為這些證據距今已超過20年，與此案毫無關連，且他捐血也只有3次紀錄，因此不但沒有給予減刑，反而還加重判刑他3年6個月徒刑。

判決書指出，王男經朋友介紹認識中國大陸籍女友，但2人交往期間，卻常因細故發生爭執，王男也經常對女友拳腳相向。2017年間12月28日，王男頻頻傳送「「今天沒給我交代，會出大事情」、「若連安撫都不會，妳還當什麼小姐」等訊息給女友，但對方不予理會。

王男見女友對他置之不理，竟惱羞跑到對方工作的工作室，先是趕走她正在服務的顧客後，強拉她到房間內性侵3次得逞。在過程中，王男還一度拿起工作室內的盆栽恐嚇女友「我砸下去好不好？」

王男女友遭到性侵後在房內崩潰大哭，其友人聞聲不斷敲門，但她因害怕王男對她不利而不敢應門，直到王男離開後，才由友人陪同到醫院驗傷，並且報警提告。

王男到庭後辯稱，與女友是自然發生關係，且是合意性交，並沒有強迫對方，但一審法官不採信其說詞，因此依強制性交罪判他3年4個月徒刑。然而，王男不服判決，提出上訴。

王男在二審期間提出自己就讀國高中時期成績優異的獎狀，以及導師評語、市長獎獎盃等照片影本，來證明自己「品學兼優、名列前茅」，另外他還曾多次捐血，顯見他富有愛心，且樂於助人，希望藉此獲得減刑。

台中高分院審理後，認為王男提出的所有證據距今已是17年至23年前的往事，就時序及性質上而言，與此案並無關連。另外，他所提及曾多次捐血助人，也不過只有3次紀錄，客觀上難認他平時有保持捐血習慣，顯然沒有達到「多次捐血，足見富有愛心，且樂於助人」的程度，且二審法官還發現，一審法官六列了王男恐嚇及強制猥褻等犯行，因此加重改判他3年6個月徒刑。全案可上訴。

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關鍵字：分手,性侵,獎狀,品學兼優,減刑

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