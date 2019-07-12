月薪18K！36歲台東男悲嘆「怎麼活？」...真相怒了　網傻：比外勞還可憐

▲6月薪資單，因原PO請事假，薪資為21K！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

台東一名36歲男網友爆料，5月到新公司上班，明明雙方談妥23K薪水，怎料其中2000元是全勤獎金，且工作前三天無薪，最後扣掉勞健保後，只實拿1萬8千多元，他感慨「對30幾歲的人怎麼活？」有網友更痛批，「比外勞還可憐！」

這名男網友在臉書《爆料公社二館》PO出6月薪資單，薪資竟然比最低工資還少，仔細看看照片，薪水僅2萬1000元，扣除勞健保費833元，以及兩天事假1910元，最後實領金額為1萬8257元，原PO不禁感嘆，「看看台東的薪資水平！」

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原PO接受《ETtoday新聞雲》訪問，他一吐心裡怨氣，4月底面試這間菸酒公司，主任開出月薪2萬3100元，豈料上班後，發現前三天無薪水，而且其中2000元屬於全勤獎金，實際底薪只有2萬1000元。

原PO也拿出5月薪資單，看到明細簡直大崩潰，薪水只算4至31日，因此只有1萬9090元，再扣掉勞健保費用833元，實拿金額也1萬8257元，他哀號「對30幾歲的人怎麼活？」

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▲5月薪資單，前三天適用沒打卡，全勤也被扣掉了！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由於薪水實在太低，原PO只做到6月底就辭職走人，至於其他同事似乎敢怒不敢言，「很逆來順受」，自己則是因為看不下去，才決定起底前東家違法行為，更盼望政府能替勞工們揪出慣老闆，別讓剝削員工的情形再發生。

▲網友拳頭硬了！（圖／翻攝臉書爆料公社二館）

大批網友看到此文章後，也心疼喊話「扣一扣剩一萬多塊怎活，台東其實不是很偏僻欸」、「比外勞還可憐！」、「我PT，6月份放假天數13天，實際工作17天薪水少說還有20000，這是什麼鬼公司」、「直接去勞工局檢舉」、「離譜了，比時薪的低，不如去加油站或超商做還比較多」、「台灣勞工的悲哀，不管哪縣市，都一樣！永遠爽在老闆」、「高薪工作在屏東，台東難找，不是大家願意做低薪，無奈啊」。

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