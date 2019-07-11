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你有領這麼多嗎？前5月平均總薪資50K　經常性薪資41K

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▲新台幣,鈔票,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲主計處公布了台灣受雇勞工前5個月的平均總薪資。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

主計總處10日發布薪資統計，受到景氣擴張力道趨緩影響，今年1至5月全體受僱員工總薪資每人每月平均為新台幣5萬8492元，年增1.79%，增幅為近3年同期最低，但是經常性薪資每人每月平均為4萬1865元年增率2.40%，已經連3月維持2%以上的較高增速。

主計總處的薪資調查範圍是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪，非經常性薪資則包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費等，經常性薪資與非經常性薪資合計便是總薪資。

請繼續往下閱讀...

觀察今年1至5月全體受僱員工每人每月總薪資年增率1.79%，不只低於經常性薪資同期年增幅2.29%，也是近3年最低水準，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨坦言，今年廠商發放獎金的情況確實比去年差。

潘寧馨指出，今年前5月總薪資的年增率低於經常性薪資，是因包含績效獎金、分紅等非經常性薪資表現較弱；景氣趨緩時，會導致廠商對未來展望保守，降低發放績效獎金的意願，因此非經常性薪資及總薪資與景氣的連動性，都比經常性薪資還要深。

潘寧馨說明，經常性薪資具有僵固性，調上去之後，不太會再往下跌，在景氣趨緩的情況下，經常性薪資還是有較高的增幅，顯見廠商調薪的積極程度還是延續去年的趨勢，只是降低發放績效獎金的意願。

此外，截至今年5月，製造業加班工時已連續8個月負成長，不過潘寧馨指出，製造業持續受到景氣趨緩影響，但從加班工時的變化來看，景氣並沒有進一步惡化的跡象。

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關鍵字：經常性薪資,總薪資,主計處,薪水

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