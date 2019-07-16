雲端最前線／郭董的下一步 不回鴻海繼續參選拚到底？

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國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，前鴻海集團董事長郭台銘15日下午發表聲明，內文對於外界關注是否會脫黨參選隻字未提，反倒是留了伏筆強調自己到底能夠為這些善良的人民多做些什麼。郭台銘的下一步如何安排？一直伺機而動的柯文哲是否會趁勢出擊？甚至組成第三勢力「郭柯配」？對此議題，《雲端最前線》16日邀請前立法委員沈富雄、高雄市議員黃紹庭、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

前鴻海集團董事長郭台銘為了展現參選決心，不但把鴻海董事長職位，交給劉揚偉接任，還特別規劃了「九人小組」組成「經營委員會」，透過分權共治的模式，帶領鴻海走出「後郭台銘時代」。當時，郭董還發下豪語，「永不回鴻海也不干涉營運」。如今，郭董未能在國民黨總統初選勝出，如果依照劉揚偉的說法，是否意味郭董參與鴻海董事會的程度，會因此提高？或是，郭董依舊不放棄，另尋投入總統選舉的途徑？這一切，只能等待郭台銘沈澱之後，公開做進一步說明。

▼高雄市長韓國瑜、總統蔡英文、台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）

2020總統大選國民黨由高雄市長韓國瑜代表參選，民進黨則是由總統蔡英文出線爭取連任，而台北市長柯文哲是否參選仍是總統大選會不會出現「三腳督」的一大變數。對於台北市長柯文哲是否參選，柯文哲15日受訪時表示，現在開始認真想很多事，至於與郭台銘合作的可能性，柯文哲表示，「我就還不曉得」、「不是你想跟人家合作，人家就要跟你合作，為什麼要擔心幾天後發生的事情，等事情發生了再來煩惱」。對此議題，《雲端最前線》16日邀請前立法委員沈富雄、高雄市議員黃紹庭、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

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