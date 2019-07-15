台北連3日飆36度高溫　中興橋、大稻埕魚群大量暴斃  





▲北市飆高溫，魚群暴斃。（圖／ 翻攝高嘉瑜臉書，下同）



記者楊亞璇／台北報導



台北市中興橋下、大稻埕碼頭一帶淡水河兩岸出現魚群暴斃，環保局15日表示，初步判斷為近日天氣酷熱，導致水中溶氧量太低，水利處14日已快速打撈，大致將魚體清除，總計清理1.5公噸。



環保局15日表示，水利處14日已派出履帶式工作船快速打撈，環保局動員沿岸清潔隊進行岸際撿拾魚體，水利處出動2艘作業船8名工作人員，於河面進行撈除作業，環保局派出45人員於岸際清理魚體，已大致將魚體清除，總計清理1.5公噸，也在岸邊自行車道及碼頭噴灑稀釋漂白水消毒，降低臭味。







環保局說明，因氣象局持續發出高溫橙燈警訊，北市已連續三天氣溫超過攝氏36度，14日現場檢測水中溶氧僅1.75毫克/公升，此次死亡魚種均為烏仔魚，而烏仔魚為水中溶氧量需求較高的魚種，研判此次事件為水中溶氧偏低所致。







另外，北市議員高嘉瑜在臉書貼出魚群暴斃照片表示，有網友反應在台北往三重的中興橋上看到可怕的景象，已請水利處及環保局了解並處理。高嘉瑜還說，好像每年夏天都會發生這樣的景象，除了惡臭還有引發環境衛生跟水質安全的問題，會要求市府監測並持續關注，也提醒大家不要隨意捕撈，以免影響健康。

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