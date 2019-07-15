又曬爆！北高中午熱飆36.9°C　16縣市「高溫警戒燈」都亮了

▲白天各地晴朗炎熱，許多縣市高溫飆破36度，北高氣溫也逼近37度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到西南風沉降影響，各地高溫炎熱，台北、高雄中午高溫已飆至36.9度，氣象局已針對花蓮縣縱谷、台東縣、台北市、新北市、高雄市發布高溫橙燈，有連續出現36度高溫的機率。另外，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、宜蘭縣為黃色燈號。

【14:04更新】氣象局13時56分持續發布高溫警示，黃色燈號區域新增雲林縣、南投縣以及屏東縣、臺南市。

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▲台北、高雄高溫飆至36.9度，為今日最高溫。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測資料顯示，截至13時30分，台北、高雄高溫都飆至36.9度，為目前今日最高溫，新北新店、宜蘭土場、台東太麻里、新北板橋以及桃園八德高溫也都飆破36度，氣象局對此發布高溫訊息。

▲氣象局發布高溫訊息，提醒該區域民眾有36度以上高溫出現。（圖／中央氣象局）

高溫區域：

【橙色燈號】：連續3日36度以上

北部：新北市、台北市

南部：高雄市

東半部：台東縣、花蓮縣

【黃色燈號】：36度以上

北部：苗栗縣、新竹市、新竹縣、桃園市

中部：彰化縣、雲林縣、南投縣、臺中市

南部：屏東縣、臺南市

東半部：宜蘭縣

不過由於水氣開始增多，午後雷雨相較昨天將有所增加，各地山區及近山區平地午後都有機會出現局部短暫雷陣雨，尤其南部降雨範圍會再廣些，但氣象局也提醒，今日紫外線指數容易達到過量或危險級，戶外活動要多補充水分並做好防曬措施。