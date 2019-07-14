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太陽曬爆了！花蓮熱飆38.1°C　北北基8縣市警戒「首亮高溫紅燈」

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▲▼高溫訊息。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發布高溫訊息，台東防38度以上極端高溫出現。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到日照及西南風沉降影響，氣象局針對8縣市發布高溫訊息，針對台東縣發布高溫紅燈，是今年來首度有連續3日出現38度以上極端高溫的機率。另外，花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市，桃園市、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

▲▼高溫訊息。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲花東氣溫已飆破37度以上，台北也出現36.6度高溫。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測資料顯示，截至14日13時50分，今日最高溫出現在花蓮富源，中午飆至38.1度、台東太麻里也出現37.4度高溫、台北氣溫已來到36.6度。氣象局表示，天氣炎熱，各地高溫普遍在33、34度以上，大台北地區、花東縱谷及台東南側容易出現37度以上高溫，各地紫外線指數容易達到過量或危險級，戶外活動請多補充水分並做好防曬措施。

▲▼高溫訊息。（圖／中央氣象局）

▲高溫炎熱，各地高溫普遍在33、34度以上，大台北地區、花東縱谷及台東南側容易出現37度以上高溫。（圖／中央氣象局）

高溫區域：
【紅色燈號】：連續3日38度以上
東半部：台東縣

【橙色燈號】：連續3日36度以上
北部：新北市、台北市
東半部：花蓮縣

【黃色燈號】：36度以上
北部：桃園市、基隆市
南部：高雄市
東半部：宜蘭縣

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關鍵字：高溫,氣象局,氣象雲,高溫訊息

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