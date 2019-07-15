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安心購！桃園全國東方美人茶得獎茶　有貼「防偽封籤」

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▲桃園全國東方美人茶得獎茶，有貼「防偽封籤」。

▲龜山區茶農林雨暘拿下2019桃園市全國東方美人茶特等獎冠軍。（圖／龜山農會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019桃園市全國東方美人茶評鑑比賽，經為期3天的仔細評比，15日成績揭曉，由龜山區茶農林雨暘拿下特等獎冠軍。龜山區農會推廣部主任林秀玫指出，得獎茶罐外有貼「防偽封籤」，代表著安全及政府認證；今年的防偽標籤，更結合雲端平台功能，讓民眾能夠透過QRcode掃描來了解東方美人茶之產地、特色與真偽，使消費者安心購。▲桃園全國東方美人茶得獎茶，有貼「防偽封籤」。

▲農業局長郭承泉(左一)出席2019桃園市全國東方美人茶評鑑比賽。（圖／龜山農會提供）

林秀玫指出，今年參賽縣市茶農突破以往數量，有年遠從花蓮瑞穗以及南投竹山的茶農也來參與本屆的比賽，可謂盛況空前。東方美人茶未經農藥噴灑，經過小綠葉蟬叮咬產生「著炎」效應，而其一心二葉的茶芽必須以手工摘採才能保持茶葉的精隨，屬於製作難度極高的茶種。烘焙過後的東方美人茶，葉身呈白、黃、綠、紅、褐五色相間，配合精準的發酵時間及精湛的製茶技術，才足以成就一杯呈現琥珀色並散發著濃濃的蜂蜜香與熟果味的東方美人茶。▲桃園全國東方美人茶得獎茶，有貼「防偽封籤」。

▲2019桃園市全國東方美人茶評鑑比賽。（圖／龜山農會提供）

今年東方美人茶評鑑比賽特聘多位茶業改良場的委員，評選過程經過嚴密的揀選，並以密碼編列，評審立場中立客觀，每一道程序都確實執行、嚴格把關，評鑑比賽才會具有公信力，讓消費者都能購買到貨真價實的東方美人茶！▲桃園全國東方美人茶得獎茶，有貼「防偽封籤」。

▲評選過程經過嚴密的揀選。（圖／龜山農會提供）

2019桃園市全國東方美人茶評鑑比賽，於7月13日至7月15日在龜山區農會3樓大禮堂辦理評鑑比賽，15日公佈得獎名單。

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關鍵字：桃園,全國東方美人茶,評鑑,防偽封籤

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