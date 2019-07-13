果農駕駛農用車上山陷顛坡坑洞　警民同心協力助脫困

▲桃園市林姓果農13日駕駛農用車上山，行經復興區部落時陷入邊坡動彈不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市復興區林姓果農13日上午駕駛農用車上山，前往奎輝部落咖啡園巡視，其中行經某段上坡產業道路不慎打滑卡在邊坡坑洞處動彈不得，林姓果農擔心翻覆打電話向警方求助，員警上山查看後，號召鄰近里民協助，經過1小時後終於將2噸重農用車順利移出坑洞，林姓果農再三感謝警民協助農用車脫困。

大溪分局奎輝派出所13日上午10時接獲林姓果農求助電話，副所長江榮勝率警員黃柏清趕往處理，到現場發現車輛左側前、後輪已滑落邊坡，車輛隨時有翻覆危險，趕緊即號召附近里民協助，為避免農用車翻覆，警民先將車上較重貨物搬下來以避免重心偏移。

▲桃園市林姓果農13日駕駛農用車經復興區奎輝部落陷入邊坡，警民合力協助脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警民再以鋼索將車輛固定，然後一起徒手將車輛移至產業道路上，前後歷經約1小時終於幫忙脫困。林姓果農對警民熱心協助表達感謝之意，還好這輛農用新車毫無損傷。

大溪分局指出，山區道路坡度起伏大，近日常有局部性大雨造成路面濕滑，呼籲民眾前往山區要特別注意道路狀況，以維持行車安全。

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