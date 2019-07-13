快訊／桃園大園工廠大火！強風助濃煙沖天　消防隊開防火牆搶救中

▲桃園市大園區鄰近西濱公路棧板工廠下午大火，濃煙瀰漫，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導
桃園市大園區一家工廠13日冒出大火，火勢從堆放棧板中竄出，因天氣炎熱高溫與風勢助長下，大火迅速蔓延還波及附近電線桿與雜草，現場濃煙沖天。桃園市消防局獲報後，立刻動員各式消防車與消防人員搶救，初步清查沒有人員受困傷亡，火警還在搶救中。
▲桃園市大園區鄰近西濱公路棧板工廠大火，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）
桃園市消防局表示，火警地點位於大園區潮音北路，也就是靠近西濱快速道路附近，下午3時17分接獲報案，起火點是工廠戶外堆放棧板處，因天乾物燥加上風勢助長，火苗快速蔓延，延燒面積估計近1萬平方公尺，消防局出動各式消防車輛27台、67位消防人員趕往火場灌救。
▲桃園市大園區一家棧板工廠大火，消防人員全力灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）
為避免影響住家安全與延燒至住家，消防人員緊急闢出防火牆，以水線控制火勢延燒，但現場濃煙蔽天，因此呼籲用路人儘量避開該路段，目前火警仍持續灌救中，截至目前為止還沒發現有人受困火場。
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