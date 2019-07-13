快訊／桃園大園工廠大火！強風助濃煙沖天　消防隊開防火牆搶救中

桃園市一名男子（下稱小宇），卻因在健身房內使用蒸氣室時，裡頭光線昏暗、霧氣瀰漫，沒注意到出氣口下方的高溫熱水，一腳直接踩在積水處而不幸被燙傷。小宇認為是健身房疏失，要求賠償，但經3次調解皆未有共識，小宇甚至覺得業者沒誠意想解決問題，於是依業務過失傷害告上法院。