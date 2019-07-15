外送員年收百萬？記者V仔實際體驗　幫網友們找出八卦真相

▲「外送員年收百萬超好賺？」ETtoday特派記者Ｖ仔帶大家直擊百萬年收外送員生活，幫網友們找出八卦真相。



▲「外送員年收百萬超好賺，還能交到女朋友」是近期在網路上討論度非常高的八卦。

消費中心／綜合報導

「外送員年收百萬超好賺，還能交到女朋友」是近期在網路上討論度非常高的八卦，究竟這個都市傳說真相為何？ETtoday特派記者Ｖ仔要帶大家直擊百萬年收外送員生活之外，更要幫網友們找出八卦真相！

▲ETtoday特派記者Ｖ仔要帶大家直擊百萬年收外送員生活之外，更要幫網友們找出八卦真相。

首先找到了電商平台營運總監，幫網友們解惑最想知道的答案「外送員真的能月收十萬、年收百萬嗎？」，總監指出，「光是上個月就有超過200位的合作夥伴，可以有機會年破百萬，現在有更多的人是透過兼職的方式，每天下班後工作3、4個小時，或者是週末的時間，每個月可以增加3萬元的收入」，並說明「foodpanda都是用AI做派單，不會有搶單的情況發生，平均每個小時都有3張單左右，保證會有一定的單量」，另外只要「年滿18歲、有機車駕照、自備機車」就可以參加說明會和訓練，完成之後就可以外送員。

▲電商平台營運總監表示，光是上個月就有超過200位的合作夥伴，可以有機會年破百萬。

V仔接著找到實際年收百萬的外送員「小易學長」，跟著學長體驗一日外送員生活，小易學長從接訂單到取貨再到送貨，一步步仔細教導V仔，透過實際體驗，V仔發現接訂單到取餐只要花5分鐘時間，而從取餐到送貨地點也僅要10分鐘，所以一個小時真的能完成2-3張單，曾經一小時完成5張單的小易學長更大方分享他的小撇步「在兩餐廳之間蹲點」以及「隨時關注平台優惠活動」就能接到更多單。

▲小易學長大方分享「在兩餐廳之間蹲點」以及「隨時關注平台優惠活動」就能接到更多單。

V仔好奇發問這樣一天跑這麼多點不會很累嗎？小易學長笑說不會，「在這裡工作，最大的好處是彈性且自由的，你可以自由選擇你想上線的時間；我們可以隨時上下線、前一天再選擇上線時段，最低的時段也可以排一小時，對我來說是很好安排時間的，你還可以選擇不同城市，所以比方說本來你是基隆人，你就可以選擇做基隆這個城市的外送，十分方便又彈性。」

▲若是發生特別狀況，第一步驟就是聯絡線上客服還有回報派單，客服人員會在第一時間幫你解決。

「若是發生客人不取貨的狀況要怎麼辦？」V仔接著發問，小易學長說「不用擔心，發生這種狀況時，第一步驟就是聯絡線上客服還有回報派單，客服人員會在第一時間聯絡客人，客人就會很快出來取餐」。foodpanda保障外送員的工作量，又不會發生搶單情況，現在有不少年輕人選擇以這樣的方式兼差，外送員年收百萬系金欸，只要你願意，就等著你親自來挑戰！

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