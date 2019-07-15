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外送APP賣鹹酥雞！店長收3次「太油」退款單　看照片秒吐血：紙袋是乾的…

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二館(官方粉專專屬)）

▲顧客買鹹酥雞嫌餐點太油。（圖／翻攝自爆料公社二館(官方粉專專屬)）

網搜小組／綜合報導

「現在的人是怎樣？因為外送App有這種退款機制，可以奧客當到爽？」一位板橋鹹酥雞店店長貼文表示，他在外送軟體上遇到客人多次要求退款，雖然APP會自行吸收費用，但看到退款理由後，原PO還是秒爆氣，「點鹹酥雞嫌鹹酥雞油？」「吃霸王餐來的？」其他人也紛紛認證，「奧客無誤」、「真的是奧客。」

這位店長在臉書公開社團《爆料公社二館(官方粉專專屬)》PO文，說3次退款中，確定有2次一定是同一個人，並貼出3份顧客退款的明細，只見顧客買了「3x無骨鹹酥雞、1x香菇、1x米血、1x玉米筍、2x甜不辣」，顧客意見的部分則是「太油」；另一張單是「1x柳葉魚、2x香菇、1x無骨鹹酥雞、1x銀絲卷、1x米腸」，顧客意見一樣也是「太油」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二館(官方粉專專屬)）

▲▼2次退款訂單，顧客意見都是「太油」。（圖／翻攝自爆料公社二館(官方粉專專屬)）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二館(官方粉專專屬)）

最後一張單，顧客點了「3x無骨鹹酥雞、1x玉米筍、1x香菇、1x米血、3x甜不辣、1x豆干」，顧客意見部分為「真的還是很油」。原PO忍不住飆髒話「點鹹酥雞嫌鹹酥雞油？真他X屌爆了，X」，看到退款附上的照片後，更是當場爆炸，「拍照紙袋都乾的跟我說太油、還是太油？吃霸王餐來的？真他X會被氣死！」最後也求助「不知有啥方法能找到點餐的人。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二館(官方粉專專屬)）

▲「真的還是很油」，看得出顧客至少買過一次。（圖／翻攝自爆料公社二館(官方粉專專屬)）

看到貼文和照片後，其他人也紛紛為原PO打抱不平，「太油就不要吃炸的啊～真的有病」、、「叫他改吃水煮的」、「怕油點什麼鹹酥雞，紙袋上都沒什麼油啊」、「怕油去吃白斬雞啦」、「奧客永遠不會知道自己奧」、「這看起來紙袋好乾淨，奧客自己用氣炸鍋最不油惹。」

還有網友表示，「他很愛吃香菇、米血、甜不辣、玉米筍跟鹹酥雞」、「我覺得是想吃免費」、「以前也遇過一群屁孩每次點餐都有問題，補送又很遠，最後一次被我口頭警告，就沒再亂過了」、「很油還點這麽多次，是想吃霸王餐」、「這種程式造就奧客無數」、「我還遇過……說撒胡椒變黑就不行接受！在那龜毛。」

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關鍵字：鹹酥雞,退款,外送,APP,炸物,爆料公社二館(官方粉專專屬)

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