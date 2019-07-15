「民進黨已在鄉村布下天羅地網反韓」　台南藍軍籲團結

▲台南市議會國民黨團全力支持民調勝出的韓國瑜，代表國民黨參選2020總統大選，呼籲大家團結努力重返執政。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團指出，全力支持民調勝出的韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選，期待初選激情過後，所有參選人能團結一起努力，民進黨已在鄉村布下天羅地網反韓國瑜，國民黨唯有團結才能對抗讓台灣倒退的民進黨，也呼籲韓粉要理性爭取中間選民的認同。

國民黨團書記長蔡育輝帶領台南市議員林燕祝、王家貞、許至椿、方一峰、盧崑福、洪玉鳳、李中岑、林美燕、李鎮國，蔡淑惠議員因出國，派主任代表出席「團結一心、重返執政」記者會。

蔡育輝指出，韓國瑜以44.8％贏得國民黨總統初選，恭喜韓國瑜，但他呼籲韓粉要理性爭取間中間選民的支持，不要用撕裂手段傷害韓國瑜，也請韓國瑜加強爭取其他參選人認同。

蔡育輝說，因為他獲得國民黨提名參加台南第一選區立委選舉，這陣子勤跑基層，發現民進黨早已在鄉下布下天羅地網反韓國瑜，資訊不對稱下，未來韓國瑜的總統路會很艱辛，壓力會越來越大，所以國民黨唯有團結才能對抗民進黨。

林燕祝表示，國民黨絕不能分裂，相信民調，兄弟爬山要一起努力，團結才能贏得2020總統選舉。王家貞恭喜韓國瑜贏得初選，國外學者專家拜訪參觀台北，發現台灣退步30年，希望國民黨能積極團結奮鬥共同努力，再創台灣更美好的未來。

方一峰也說，初選結束就是團結的開始，也籲請韓粉不要有過激行為，蔡育輝獲得黨提名參選立委，相信在士農工商共同支持下，一定高票當選第一選區立委。

盧崑福說，國民黨總統初選民調是公平公正公開的，不像民進黨蔡英文和賴清德的民調，外界說的都不聽，韓國瑜高票贏得初選，顯見外界的影射都不是事實。



洪玉鳳表示，總統初選民調激情已過，一切將回歸常態，從今天起韓國瑜將扛起2020總統大選的重責，希望給台灣找到一條新路和發展的機會，也希望韓粉能理性面對一切。林美燕也籲請國民黨要團結團結再團結，唯有團結才能改變，才有勝利的希望。李中岑也期望國民黨大團結，帶動台灣經濟的發展。

現場還有一個小插曲，李中岑在發言時，民進黨李宗翰議員突然走進記者會現場，李中岑立刻說歡迎李宗翰議員，嚇的李宗翰飛也似的逃離國民黨團結記者會現場，與會者哄然大笑。