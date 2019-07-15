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韓國瑜民調大贏　謝龍介點出「經濟夢幻團隊」：韓+郭+朱

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▲國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，韓國瑜要組出經濟夢幻團隊，才能贏大選。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，韓國瑜要組出經濟夢幻團隊，才能贏大選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統初選電話民調15日上午正式公布結果，高雄市長韓國瑜以44.8％支持度勝出，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，韓國瑜接下來只要能組出「經濟夢幻團隊」，而且不要跳入民進黨「國安」大網，就能夠贏得大選。

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，韓國瑜要組出經濟夢幻團隊，才能贏大選。（圖／記者林悅翻攝）

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果，根據最終統計，高雄市長韓國瑜以44.8％支持度勝出、鴻海集團創辦人郭台銘27.7％、前新北市長朱立倫17.9％、前台北縣長周錫瑋6.02％、孫文學校校長張亞中3.5％。韓國瑜在出席由黨主席吳敦義主持的記者會時也表示，他待會將用最大的誠意，立刻拜訪郭台銘、朱立倫。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，韓國瑜現在就是要組出「經濟夢幻團隊」，就是韓國瑜加上郭台銘、再加朱立倫3人，這3人組經濟組合，既顧庶民經濟又能兼顧產業，這樣台灣就能夠把這幾年，因為民進黨執政沒有賺到的錢再賺回來。

謝龍介認為，國民黨總統初選參選人，都是主打經濟牌，但為什麼選民會支持韓國瑜，而不是郭台銘？他認為最主要的原因是韓國瑜能夠贏。所謂最強組合不一定要韓郭配，或者是韓朱配，只要能夠「組合」起來，就是最強的團隊。

謝龍介認為，韓國瑜目前首要任務就是「團結國民黨」，要跟國民黨中央及黨主席吳敦義合作，韓國瑜雖然有個人的魅力，但是要打總統大選，仍然需要團隊的力量，過去彼此間也許不是那麼的密切，但是現在都要團結起來。

他表示未來民進黨一定會強打國安問題，目前已經在鋪陳 一張國安的大網，就等國民黨的候選人跳進來，所以國民黨的經濟政策是非常重要的。

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，韓國瑜要組出經濟夢幻團隊，才能贏大選。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，鴻海集團創辦人郭台銘原先擬辦記者會表達參選感言，上午卻突然宣布改以發表聲明稿方式取代。下午1時，郭台銘發表聲明，內文對於外界關注是否會脫黨參選隻字未提，反倒是留了伏筆強調自己到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，韓國瑜要組出經濟夢幻團隊，才能贏大選。（圖／記者林悅翻攝）

前新北市長朱立倫則表示「坦然接受初選的結果」，願當藍軍最強黏著劑，他不會氣餒，更不會忘記初衷，一定繼續為台灣的未來努力。

韓國瑜在贏得國民黨總統初選之後，如何團結國民黨各方力量，將是他2020總統大選之路的首要挑戰。

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關鍵字：韓國瑜,謝龍介,經濟夢幻團隊,2020大選,總統初選,國民黨

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