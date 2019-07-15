韓國瑜大贏郭台銘17％　謝龍介：韓旋風20年來台灣政壇少見

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介（右）認為，韓國瑜大贏郭台銘17％，顯示韓國瑜旋風再起。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，根據最終統計，高雄市長韓國瑜44.8％，大贏鴻海集團創辦人郭台銘17％，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，韓國瑜現象是20年來台灣政壇很少見的，從基層而起的力量認為民進黨執政經濟落後，才會起支持主打庶民經濟的韓國瑜，這也宣告韓國瑜旋風再起！

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果，根據最終統計，高雄市長韓國瑜44.8％、鴻海集團創辦人郭台銘27.7％、前新北市長朱立倫17.9％、前台北縣長周錫瑋6.02％、孫文學校校長張亞中3.5％。國民黨將在7月17日召開中常會，核備韓國瑜為總統提名人選，並於7月28日全代會上正式提名。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，韓國瑜現象是20年來在台灣政壇很少見的，這股韓國瑜旋風，如果用傳統的政治思維去看，都是要看走眼的。謝龍介分析指出，台灣第一次有這樣子的翻轉是在陳水扁時代，當時庶民在長期的威權統治下，勇敢站出來支持民進黨；而第二次則是因為庶民看不下去陳水扁的貪腐，轉而支持形象清新的馬英九，第三次也就是這股庶民力量造成所謂的韓國瑜旋風，這群人也許過去是支持民進黨的，但是從基層而起的庶民力量，認為民進黨執政治下民不聊生、經濟落後，才會支持主打庶民經濟的韓國瑜。

謝龍介表示，從高雄市長韓國瑜民調44.8％來看，顯示支持韓國瑜的並非就是大家所見的「韓粉」那一群固定的人，而是包括所謂中間選民這一塊，從韓國瑜5場造勢活動之後，有那麼多人主動幫韓拉票，即可感受到這股強大的庶民力量，他相信這股力量會一直延續到明年的大選。