鞏固領導中心！國民黨立法院黨團：全力輔選韓國瑜、下架蔡政府

▲國民黨初選民調公布記者會，確認由韓國瑜出線。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調結果15日出爐，高雄市長韓國瑜以44.8%勝出，對此，國民黨立法院黨團隨即也開始鞏固領導中心，並發出聲明表示，全力支持經由黨內初選產生的總統參選人，呼籲全黨上下團結一致，齊心賣力輔選韓國瑜，讓國民黨大步邁向重返執政之路，2020下架蔡政府、國會贏得過半席次。

國民黨15日上午發佈總統初選民調統計結果，韓國瑜44.8%、鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。國民黨皆下來會在7月17日的中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名韓國瑜。

對於總統初選民調結果，國民黨團表示，黨內總統初選五位參選人透過北中南三場電視政見發表會，完整提出未來治國理念與國政願景後，進行長達一周的大規模民調，15日產生代表國民黨參選2020總統的候選人，過程公平、公開、透明的君子之爭，已為我國政黨民主作風樹立典範。

國民黨團表示，除了表達對韓國瑜的期許與全力支持外，也認同所有參選人均為黨內重要資產，必須加以珍惜與善用，初選過後即是團結的開始，呼籲全黨上下齊心努力，以贏得明年大選為共同唯一目標。

國民黨團強調，民進黨執政三年多來，挾龐大國家資源極盡政治鬥爭、清算在野黨之能事，卻無心於福國利民之施政，導致經濟困乏、民生凋敝、族群撕裂，另外，蔡英文政府假中華民國之殼行偷渡台獨之實，兩岸與外交關係因此嚴重失衡，我國的國際生存空間遭前所未有壓縮，國家前景令人憂心忡忡，基於維護中華民國的存在與重振我國經濟動能，協助黨重返執政與贏得國會過半席次，將是黨團最後會期的首要任務。