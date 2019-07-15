被指佔用國有地！國民黨花蓮縣黨部打臉黨產會　提出繳費單　

▲國民黨花蓮縣黨部坐落在2筆土地上，在未正式獲得縣府承租之前，每半年繳納十萬六千餘元，等於每年繳納廿一萬多元的「使用補償金」。（國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有關日前報載，黨產會指出國民黨花蓮縣黨部佔國有地至106年才繳租金乙事，國民黨花蓮縣黨部15日提出繳費單說明，花蓮縣黨部坐落土地，在未正式獲得縣府承租之前，長年來，每半年繳納十萬六千餘元，等於每年繳納廿一萬多元的「使用補償金」。

花蓮縣黨部表示，根據「花蓮縣縣有房地清查處理作業要點」規定，「在民國八十二年七月二十一日以前被占建房屋，能提出證明者，依花蓮縣縣有財產管理自治條例第三十八條規定，於追收五年之使用補償金後予以出租」，這並非獨厚國民黨，其他私人或機關若有類似情形也是同樣依法處理。黨產會的說法根本就是在誤導民眾，好像國民黨長期不法佔用國產，但事實上並非如此。而且，若有違法，民進黨在花蓮有那麼多縣議員在監督縣政，長年以來難道都不知道花蓮縣黨部的狀況嗎？黨產會刻意誤導並對媒體放話，動機實在啟人疑竇。

花蓮縣黨部另指出，過去因時代背景與法令的變遷，使得多處黨產迄今產生爭議，例如，花蓮市舊市區的都市計畫在民國七十一年八月公布，當時的土地分區為「機關用地」，但花蓮縣黨部則是在六十六年就已經興建完成。從繳納使用補償金到承租，雖是權宜的作法，但也都合乎法令規定。黨產會對花蓮縣黨部用地的質疑，恐怕要再深究其歷史背景。而目前包括屏東縣、台南市、高雄縣……等各縣市黨部均陸續標售或回歸國有。國民黨並沒有因為黨產會是違憲機關而抵抗黨產會的行政命令，花蓮縣黨部未來也同樣會依法解決相關爭議。

國民黨花蓮縣黨部最後也提出善意提醒，盼黨產會不要把黨產問題當作政治清算鬥爭的工具。綠營每逢選舉必打黨產議題，難道黨產會也要隨之起舞嗎？國民黨絕對有誠意配合國家法令，處理黨產爭議，也持續在合法、合理的範圍內與黨產會磋商，涉及法益的爭議，也交由司法程序處理。畢竟國家是大家的，各方要依法辦事，不要無的放矢，國家才能從和諧中團結，在團結中進步，這才能創造中華民國最大的利益。