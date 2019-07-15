快訊／蔡英文海外恭喜韓國瑜：不論對手是誰全力爭取最後勝利

記者陶本和／聖克里斯多福及尼維斯報導

針對國民黨初選結果，正在友邦聖克里斯多福及尼維斯訪問的總統蔡英文於當地時間15日上午發表簡短談話，除了恭喜高雄市長韓國瑜在初選勝出外，也強調不論民進黨的對手是誰，在2020這場選舉，一定全力以赴爭取最後的勝利。

▲總統蔡英文在友邦聖克里斯多福及尼維斯回應國民黨初選結果。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文表示，正在出訪，這幾天大家看到國際間對台灣的支持。捍衛主權讓台灣走出去，讓世界看得到台灣，這就是總統的工作。

蔡英文說，看看現在的香港，就知道2020選戰，是關乎台灣能否守衛自己民主的生活方式，我們要團結起來，打贏這場選戰，讓世世代代台灣人都能用民主的方式決定自己的未來。

對於總統的談話，總統幕僚表示，有三項意義：首先，是恭喜韓國瑜市長在國民黨初選當中的勝出；第二是再次定義總統的責任與使命，就是顧好國家的主權，確保2300萬國民的自由民主；帶領國家持續發展，讓國民生活得更好；帶領台灣走向世界，讓台灣成為國際社會不能或缺的最好夥伴。

總統幕僚強調，尤其在三年來的努力下，台灣正獲得國際社會越來越多的肯定與支持，更代表台灣走在正確的軌道上，方向正確，不能走回頭路。

最後，幕僚表示，總統定義了這場選戰，認為這場選戰，將是台灣未來命運的關鍵選擇。特別是香港的經驗歷歷在目，她期待所有國人能在此團結，為世世代代的自由幸福共同努力。