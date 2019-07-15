韓出線是「意料中的事」　王定宇6點分析：台灣是否走向國際全看2020

▲王定宇說韓出線是「意料中事」，2020成為台灣的關鍵之戰。（合成圖／記者羅婉庭攝、王定宇臉書）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選電話民調結果15日出爐，高雄市長韓國瑜以44.8％的支持度贏過鴻海集團創辦人郭台銘17％。針對國民黨的民調，立法委員王定宇6點分析表示，韓國瑜初選勝出是「意料中事」，這場2020大選將是台灣「走入中國」或是「走向國際」的關鍵之戰。

國民黨連續7天進行總統初選電話民調，15日早上公布結果。根據最終統計，韓國瑜的電話民調支持度為44.8％、郭台銘的電話民調支持度為27.7％、前新北市長朱立倫支持度為17.9％、前台北縣長周錫瑋支持度6.02％、孫文學校校長張亞中支持度3.5％。

對於國民黨總統初選的民調，王定宇表示，韓國瑜總統初選勝出是「意料中事」。他說明，依照韓國瑜式的選舉方式，加上藍紅組織、政媒傾全力投入，這場總統大選對民進黨來說，絕對是場硬仗。

▲王定宇表示，韓國瑜確認出線後，國民黨黨內天王會「一片河蟹」。（圖／記者李毓康攝）



至於國民黨各位候選人的反應，王定宇說，郭台銘、朱立倫、王金平、吳敦義等天王絕對會「一片河蟹」，沒人會進行造反，因為不看黨中央的面子，也得看「中南海黨中央」的面子。

王定宇強調，這場2020台灣總統大選，將是台灣「走入中國」或是「走入國際」的重要抉擇，是「亡國感」與「無國家感」的拔河，對台灣影響重大而深遠；2020大選的最終結果，高雄市將扮演重要角色。至於柯文哲是否參選，王定宇表示，目前還說不準，至少還有半個月才會知道結果。

韓國瑜初選民調勝出後，韓陣營透露，立委許淑華、立委參選人孫大千等人將成為競選團隊的重要成員，未來競選團隊將與市府團隊分開。此外，有黨務人士說明，從對比式民調的結果可看出，柯文哲無論在哪種組合，支持度皆勝過蔡英文，國民黨將把柯文哲設定成主要對手。

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