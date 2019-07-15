獨／祝福韓國瑜2020選總統　楊秋興轉向支持「這個人」

▲楊秋興曾現身國政願景發表會，表示自己挺郭董轟韓國瑜：搞國民黨分裂 。（資料圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜出線代表國民黨角逐2020年總統大選，選前就表態自己力挺郭台銘的前高雄縣長楊秋興面對這樣的情況，簡單回應：「祝福他！離大選還有半年多時間，未來還有很大的變化」，話語中透露玄機，令人摸不著頭緒。但至於是否會支持韓國瑜，楊秋興的答案更有趣，強調：「我會支持最會勝選的候選人」。

記者透過電話來詢問前高雄縣長楊秋興，楊秋興表示自己人在國外，但是對於國民黨民調公佈結果他知道，所以他回應：「對於韓市長我祝福他，但是我想離這個過程就撲朔迷離，離大選我想還有半年多，未來還有很大的變化，我會支持國民黨大選最會勝選的候選人」。

▲楊秋興現身國政願景發表會，表示自己挺郭董轟韓國瑜：搞國民黨分裂 。（資料圖／記者洪正達攝）

講到這邊，楊秋興還特別笑了兩聲，不過記者繼續追問，現在國民黨推出韓國瑜的話，您也會支持韓國瑜嗎？楊秋興給了一個很妙的答案：「我想到時候會最有勝選的，我想目前都是國民黨，還沒到最後還不曉得，但目前只有候選人的人選，大選最有勝選機會的，我們一定要贏回大選」。但至於誰會是最有勝選機會的，楊秋興就沒有多作表示。

不過楊秋興在國民黨初選過程當中，不僅有一次表態支持郭台銘，甚至還在臉書寫下，當初確實支持韓國瑜選市長，但怎料也沒想到他會要選總統，「我是支持韓選市長，我怎麼也沒想到韓剛當選就要選總統，當初如果知道韓選上市長馬上要參選總統我就不會支持他，如果我再支持韓選總統，那我豈不成為詐騙集團共犯；我只是說出實話、說出大多高雄人的心聲啊。」

▲▼ 楊秋興批韓國瑜 。（圖／翻攝楊秋興臉書）

甚至楊秋興還提到「Yes I Do！噁心說」，這句話在男女朋友結婚時是多麼神聖浪漫的一句話，但沒想到會被韓應用在參選總統議題上，「我也只是說出我心中的感受，韓應該欣然接受批評吧。」