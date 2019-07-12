粉紅兔兔、P助變身《愛麗絲夢遊仙境》可愛造型　超人氣「卡娜赫拉的小動物」集點來了！

▲7-ELEVEN攜手「卡娜赫拉的小動物」推出全店集點。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼推出「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店後，小7再獨家推出「卡娜赫拉的小動物—夏日夢遊仙境集點送」活動，且粉紅兔兔與P助還變身童話《愛麗絲夢遊仙境》中的可愛造型，萌度爆表。凡集滿6點即可以79～699元加價購一款集點商品，數量有限，預計將掀起粉絲搶購熱潮。

小7自17日起將再攜手日本超人氣「卡娜赫拉的小動物」，獨家推出「卡娜赫拉的小動物—夏日夢遊仙境集點送」，總共分兩波推出，首波推出女孩夏日外出四大時尚單品，包括皮革文青袋、萬用化妝包、遮陽傘及三折鏡等。

而17日當天下午3點則加碼開放限量商品預購，包含304不鏽鋼鍍銅杯、手沖壺、大圓盤，還有摺疊托盤桌、雙面薄被、LED公仔氣氛燈等居家實用商品，每款商品都印有夢遊仙境主題限定版圖騰設計。至於第二波集點接力於7月31日起開跑，主打限量造型垃圾桶與可愛角色襪子組，當天下午3點再開放限量商品預購，像是炎夏必備的兩用風扇、32L輕便購物車、安全帽+後背袋組等。

小7指出，觀察到聯名策略奏效，近期與各大品牌合作推出的聯名店、鮮食、冰品、飲料、零食等皆成功帶動話題及來客。因此，除了推出集點活動外，自15日起將再推出「卡娜赫拉的小動物」3款獨家冷藏甜點，包含輕乳酪蛋糕、覆盆莓半月燒及莓果慕斯蛋糕，售價45元。另自即日起至8月13日止加入飲料抽抽樂活動，還有機會抽中最低0元。

另外，COLD STONE今年也找來「卡娜赫拉的小動物」合作，自7月12日起在全台31間門市限量推出中秋禮盒早鳥預購，不僅以粉紅兔兔及P助的超療癒互動為開發理念，更打造限定提盒及提袋。售價1,280元。同時，自即日起還祭出早鳥三波段優惠，最低72折起，並提供A店訂購B店取貨服務。