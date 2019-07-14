　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拿亡父16枚子彈衝超商！他槍放櫃台：找老闆拿錢　被逮瞎扯「去聊天」被判刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼搶劫（圖／免費圖庫pxhere）

▲李男持槍到超商恐嚇取財。（示意圖／免費圖庫pxhere，與本案槍枝無關）

地方中心／台南報導

台南市一名李姓男子因為缺錢花用，2018年竟到超商恐嚇女店員，表示要找老闆拿錢，還刻意將一把改造手槍放在結帳櫃台，但因老闆無法立刻前來，李男並未得逞，但才沒隔幾個鐘頭，李男再度上門恐嚇，被警方當場查獲。台南地方法院依恐嚇取財未遂等3罪，判李男有期徒刑5年6月，可上訴。

根據判決書，李男在2018年5月13日父親逝世後，在台南市住處發現父親遺留下來具殺傷力的仿半自動手槍一把、子彈16枚，竟然不向警察機關報繳違禁物，反倒納為己用。

李男2019年1月14日上午10時許，因為缺錢花用，他竟帶著槍械到超商恐嚇莊姓女店員，「我沒錢，要找老闆拿錢」，還將裝有3發子彈的槍枝放在結帳櫃台上。莊女當場被嚇壞了，只好打電話聯絡老闆。由於超商老闆表示沒有辦法立刻前來，李男撂下話，「如果報警，就要開槍」後，便離開現場。

當天下午3時20分許，李男又持裝有3枚子彈的槍枝及裝有13枚子彈的手提包，再度前往同一間超商恐嚇取財，這次他被警方當場查獲送辦。

李男到案後否認有恐嚇取財未遂犯行，還辯稱「我那天是去聊天，我把槍拿出來，並沒有跟莊女說叫老闆出來，我只是要找老闆，沒有講到要拿錢」。

但法官勘驗超商監視器畫面後得知，案發當天上午李男進入超商不久後便將槍枝放在櫃台上，雙方交涉時間長達12分鐘，下午又再帶著槍枝找老闆，不採信他的說詞，依持有可發射子彈具有殺傷力之改造手槍罪、恐嚇取財未遂罪、恐嚇危害安全罪等3罪，判他應執行有期徒刑5年6月。全案仍可上訴。

【更多新聞】

超商男狂劈3少女！激情足跡遍布公園、國小　再拐拍「鹹濕照」

喜獲新家才3hr！2幼貓「肝臟破裂」渾身屎尿慘死...他洗屍喊冤：不是我

爛賭爸神隱17年！中風才出現要錢...兒心碎曝「悲傷童年」：他沒保護過我

ET快訊
17分鐘被攙扶出來…失聯女童爸「辨認遺體」崩潰　漁民：屍體全
高雄弒母案／女兒轉列「殺人共犯」　父親狂哭整晚：我不相信

關鍵字：超商,改造手槍,恐嚇,店員

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賓士車攔檢不停還想衝撞警員　網嘆：台灣警察真可憐

勇警殉職！長官要求公祭唱「警察進行曲」　他嘆：放下官僚想法吧...掀熱議

畫面曝光／殺女友母兇嫌　犯案前1天戴口罩赴五金行買「40元水果刀」

吉普車溯溪翻覆象鼻吊橋下　隊友下車想幫忙...遭溪水沖走！

最正世衛觀察員轉戰移民官　曾潔如：要讓世界看見台灣

高雄弒母案／女兒轉列「殺人共犯」　父親狂哭整晚：我不相信

7旬翁開30年老車去灌氣！N檔變R檔「連2錯」　倒著爆衝撞毀11車

鐵皮屋倉庫「狂燒30坪」成火海！鄰居目睹惡火嚇壞　轎車直接燒成空殼

又有跑車過不了北宜公路彎道！　保時捷失控打滑撞大貨車

拿亡父16枚子彈衝超商！他槍放櫃台：找老闆拿錢　被逮瞎扯：去聊天...GG了

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

向男友鄭人碩請教得獎感言...　小薰吐槽「他就那三句話排列組合」

媽丟下孩子離開！愛孫左眼全盲 嬤靠小吃店撐家計...只求餵飽他

反對女兒交往還嗆男方矮又黑！　 婦人買完菜被他「刀刺割頸」身亡

抓「高捷少女」頭撞3下嚇壞操偶師 韓國瑜錯愕倒抽氣：只是表達熱情

賓士車攔檢不停還想衝撞警員　網嘆：台灣警察真可憐

勇警殉職！長官要求公祭唱「警察進行曲」　他嘆：放下官僚想法吧...掀熱議

畫面曝光／殺女友母兇嫌　犯案前1天戴口罩赴五金行買「40元水果刀」

吉普車溯溪翻覆象鼻吊橋下　隊友下車想幫忙...遭溪水沖走！

最正世衛觀察員轉戰移民官　曾潔如：要讓世界看見台灣

高雄弒母案／女兒轉列「殺人共犯」　父親狂哭整晚：我不相信

7旬翁開30年老車去灌氣！N檔變R檔「連2錯」　倒著爆衝撞毀11車

鐵皮屋倉庫「狂燒30坪」成火海！鄰居目睹惡火嚇壞　轎車直接燒成空殼

又有跑車過不了北宜公路彎道！　保時捷失控打滑撞大貨車

拿亡父16枚子彈衝超商！他槍放櫃台：找老闆拿錢　被逮瞎扯：去聊天...GG了

台灣記者第一手記錄南韓1987民運烈士李韓烈葬禮　珍貴畫面時隔32年曝光

賓士車攔檢不停還想衝撞警員　網嘆：台灣警察真可憐

塵封54年首開放！　埃及揭4619年古老金字塔神秘面紗

衝一波離島！「澎金馬」中秋連假機票　7/15上午9點統一開搶

勇警殉職！長官要求公祭唱「警察進行曲」　他嘆：放下官僚想法吧...掀熱議

守護千名孩童成長！「孩子的樹屋」創辦人陳爸辭世　錢小豪來台送行

秋信守首局首打席開轟喜迎37歲生日　自稱只有30歲

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

畫面曝光／殺女友母兇嫌　犯案前1天戴口罩赴五金行買「40元水果刀」

林飛帆接任民進黨副秘書長　柯文哲：畢業了總要找一個工作

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

社會熱門新聞

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀..

18歲女真的告韓粉了！PO「三..

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情..

高雄弒母案　女兒驚爆涉「教唆殺..

18歲男生日就神隱！家屬見屍崩..

她下班遭「硬騎強吻」猛踹　狼撂..

妻領走700萬消失　男等20年..

臉書放閃：明年2／9結婚！菜市..

教召未到！男辯「媽忘了」慘遭送..

撞擊曝光！水泥車國道追撞4車

女兒列殺人共犯　父狂哭整晚：我..

苗栗砍手男　拒捕喝巴拉刈送醫了

員警KTV前遭毆　新莊警速逮5..

快訊／垃圾車輾晨運婦　命危送醫

更多熱門

相關新聞

韓粉恐嚇「砸妳家」！18歲女學生哭腫眼

高雄香蕉煎餅店6日大戰韓粉，後續效應持續延燒。當時到店消費的18歲蔡姓女學生遭女韓粉飆罵，事後不僅臉書被灌爆，還被恐嚇「砸爛妳家」，讓她壓力大到一度失眠，在親友支持下提告。如今她現身接受媒體專訪，想起遭攻擊種種，仍不禁潸然淚下，雙眼哭得又紅又腫。

粉紅兔兔、P助變身！超人氣「卡娜赫拉的小動物」集點來了

他持槍恐嚇！庭上一臉後悔　背後卻押家屬上床強X

燒烤店嗨翻！大叔爆吼...主持人神回

小資女超商遭襲　無辜被捶2拳傻眼

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

18歲女真的告韓粉了！PO「三聯單」提告12人

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情侶聲押

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

高雄弒母案　女兒驚爆涉「教唆殺人」

上原亞衣引退3年「首度脫了」！

居民洗警水柱噴頭　萬名網友狂讚

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

18歲男生日就神隱！家屬見屍崩潰

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

《流星花園》葉莎近況曝光　為古天樂復出

18歲男生日留遺書　神明降駕嘆「其子如魚」秒尋遺體

更多

最夯影音

更多

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面