拿亡父16枚子彈衝超商！他槍放櫃台：找老闆拿錢　被逮瞎扯：去聊天...GG了

▲李男持槍到超商恐嚇取財。（示意圖／免費圖庫pxhere，與本案槍枝無關）

地方中心／台南報導

台南市一名李姓男子因為缺錢花用，2018年竟到超商恐嚇女店員，表示要找老闆拿錢，還刻意將一把改造手槍放在結帳櫃台，但因老闆無法立刻前來，李男並未得逞，但才沒隔幾個鐘頭，李男再度上門恐嚇，被警方當場查獲。台南地方法院依恐嚇取財未遂等3罪，判李男有期徒刑5年6月，可上訴。

根據判決書，李男在2018年5月13日父親逝世後，在台南市住處發現父親遺留下來具殺傷力的仿半自動手槍一把、子彈16枚，竟然不向警察機關報繳違禁物，反倒納為己用。

李男2019年1月14日上午10時許，因為缺錢花用，他竟帶著槍械到超商恐嚇莊姓女店員，「我沒錢，要找老闆拿錢」，還將裝有3發子彈的槍枝放在結帳櫃台上。莊女當場被嚇壞了，只好打電話聯絡老闆。由於超商老闆表示沒有辦法立刻前來，李男撂下話，「如果報警，就要開槍」後，便離開現場。

當天下午3時20分許，李男又持裝有3枚子彈的槍枝及裝有13枚子彈的手提包，再度前往同一間超商恐嚇取財，這次他被警方當場查獲送辦。

李男到案後否認有恐嚇取財未遂犯行，還辯稱「我那天是去聊天，我把槍拿出來，並沒有跟莊女說叫老闆出來，我只是要找老闆，沒有講到要拿錢」。

但法官勘驗超商監視器畫面後得知，案發當天上午李男進入超商不久後便將槍枝放在櫃台上，雙方交涉時間長達12分鐘，下午又再帶著槍枝找老闆，不採信他的說詞，依持有可發射子彈具有殺傷力之改造手槍罪、恐嚇取財未遂罪、恐嚇危害安全罪等3罪，判他應執行有期徒刑5年6月。全案仍可上訴。

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