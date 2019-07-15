超商ATM貼「故障」！阿婆狂盧：讓我用一下很快　感冒發燒店員無奈回答

▲許多人會到超商使用ATM，像是領錢或轉帳。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關）

網搜小組／綜合報導

一名超商店員一上班經客人告知提款機故障，他因此把寫著「故障」兩個大字的白紙貼在ATM上，沒想到連續遇到兩名客人詢問，讓他非常無奈。有網友則認為，「態度也不用這麼差，有時候他們只是順口問一句。」原PO回，「對不起，是我不好，我感冒發燒、頭痛、喉嚨痛，不想講話，難道連抱怨都不能？」

原PO今天（15日）在「爆怨公社」臉書社團說，準備把紙貼上去時，剛好進來一名阿婆，見她手拿提款卡，因此好心提醒。以下為原PO和阿婆的對話：

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原PO：提款機故障了齁。

阿婆：真的不能用嗎？我用很快！

原PO：就壞掉了啊，要不然我幹嘛要貼上去？

阿婆：拜託啦，讓我用一下！

原PO：它釷鈔機壞了，你想被吃錢就用吧。

▼原PO對阿婆說，「你想被吃錢就用吧。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO表示，單子貼上去後，隔不到5分鐘來一名先生，聽到對方問「提款機故障了齁」，他回「不然咧，若沒壞，我幹嘛貼？」他心想「都文盲嗎.....都貼了還問。」

對此，許多網友留言，「不意外，客人都不相信店員說的話。機器壞掉是騙人的，架上缺貨是騙人的」、「已經見怪不怪，每次貼故障還有客人要用，我都裝沒看到。」

一名網友則認為，「是，但態度也不用這麼差，有時候他們只是順口問一句。」原PO回，「對不起，是我不好。我感冒發燒、頭痛、喉嚨痛，不想講話，難道連抱怨都不能？」

也有人緩頰說，「阿嬤的問句是真的因為年紀大了，腦筋轉不來。後面先生的隨口一個問句，只是出於無奈的一種心裡表達。了解了就不會跟他們過不去了，和善回一聲『是啊不好意思』，人和人的相處就這樣囉。」