國民黨初選前...千元煎餅店連提「9次罷韓」　老闆預言：爸媽消失了？

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地方中心／高雄報導

高雄反韓的香蕉煎餅店「廣德家」日前反串推出「發大財煎餅」，以一份1000元的售價賣給韓粉，意外與誤闖的韓粉發生爭執，引起風波。事後，除了房東之外，許多韓粉也檢舉廣德家，導致他們沒有店面可經營，還被國稅局查稅。對此老闆在國民黨初選公布前一晚寫下12次「你準備好了嗎」、9次「罷韓」。

▲老闆諷刺，「照片是罷凌者精選我最好看的照片。」（圖／翻攝當事人臉書、記者宋良義攝）



老闆貼出之前車禍照片寫道，「你準備好了嗎？爸爸，媽媽消失了？爺爺，奶奶不見了？張三，李四不罵了？自由，民主踢掉了？我何德何能讓愛台灣的人，不停為我加油。為何不能找個店面，安身立命，停止紛爭。無所不能四處流浪，尋求避護，只為生存。欲罷不能尋求媒體，堅定立場，只為罷韓。」

他提到，蜂擁而至的恐懼來電，社交平台的隱私流傳，無法聯繫的擔憂；蜂擁而至的檢舉拜訪，親朋好友的水表查尋，全力指責你的愛心行為；只能依賴醫生藥物控制，尋求警察加強巡邏，自己搜證，自己保護；我沒準備好，卻必須勇敢面對，各平台抹黑，罷凌。電視媒體的採訪詢問，生命與生存的極度考驗。

老闆無奈寫下，「我只是一個平凡人，我有血，也有眼淚。我不是鋼鐵人，只有一雙手，跟一雙腳。台灣、台灣、台灣、我最深愛美麗的台灣，這不是西遊記，這沒有唐三藏，那你準備好了嗎？我們都回不去了，未來是非常非常非常辛苦。」

老闆除了提了12次「你準備好了嗎」，還有9次「罷韓」。他寫道，「罷韓不可憐，罷韓非理想，罷韓不能是理想，罷韓不能是信仰，罷韓不能忘，罷韓不能停，罷韓不能等，罷韓莫忘，生命不息，罷韓莫等，三十太慢，別讓五芒賤踏12芒，謝謝各位偉大的台灣人。」

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