　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

真的告韓粉了！18歲女學生PO「三聯單」提告12人…還有上百人被蒐證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼真的告韓粉了！18歲女學生PO「三聯單」提告12人…還有上百人被蒐證。（圖／翻攝當事人臉書）

▲韓粉集體霸凌18歲女學生，造成女學生身心靈受創。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名18歲女學生日前到高雄「廣德家」香蕉煎餅店與韓粉發生衝突，事後遭到大量網路韓粉霸凌、辱罵，憤而提告。如今，她也在臉書PO出三聯單說，目前已針對12人提告，相關蒐證的還有上百人。

「我一定追究到底不再姑息養奸」，該名女學生PO文表示，她被韓粉辱罵「內心真的是一個Ｏ貨，可憐」、「冒充學生騙清純，應召的？」、「去買餅還化妝。現在的大學生都懂得勾引男人，想紅想瘋了」等，讓她私下痛哭、失眠；本來她不打算提告，但在一名粉絲表示自己的家人遭到網路霸凌而輕生，希望原PO不要放過霸凌事件，才轉念提告。

▲▼真的告韓粉了！18歲女學生PO「三聯單」提告12人…還有上百人被蒐證。（圖／翻攝當事人臉書）

▲女學生PO出三聯單，確定對韓粉提告。（圖／翻攝當事人臉書）

針對網路上謾罵的恐嚇、不堪留言等，她在記者王瑞德的幫忙下，陸續完成報案及製作筆錄，「提告12個人丶已蒐証上百人，將陸續完成報案，分別提出刑事妨害名譽丶恐嚇罪，和民事侵權損害賠償訴訟」。

女學生說，她知道提告過程會很辛苦，時間又冗長，但她一定會追究到底，不再姑息養奸，「感謝每一個支持我、給我加油的人，讓我在害怕、難過之餘還能理智的處理事情， 除了家人的支持、律師的幫忙，更感謝網友的力挺，請原諒我無法一一回覆留言，真心感恩」。

ET快訊
18歲生日神隱！台北男留下「心酸錄音檔」失蹤3天…家屬見屍崩
女大生那邊癢到爆：救我！醫一撥驚見「整片藍紋起司」臭襪味狂飄

關鍵字：韓粉,廣德家,提告,三聯單

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

真的告韓粉了！18歲女學生PO「三聯單」提告12人…還有上百人被蒐證

快訊／男刺死女友母！女友轉列殺人共犯　大社小情侶晚間聲押　

苗栗「砍手男」抱瓦斯桶拒捕…又喝巴拉刈倒地狂吐　上銬後緊急送醫

快訊／桃園大園工廠大火！強風助濃煙沖天　消防隊開防火牆搶救

剛滿18歲生日神隱！台北男留下「心酸錄音檔」失蹤3天…家屬見屍崩潰

撞擊瞬間曝光！「水泥車」國道追撞4車　6歲童滿身血慘死

高雄男1年結21次婚！7年戀遭阻「刀插下顎」準岳母亡　19歲女友陪逃崩潰

果農駕駛農用車上山陷顛坡坑洞　警民同心協力助脫困

男駕車蛇行一路撞反光錐！警攔查發現腦中風　勸就醫救回一命

反對交往竟命喪女兒男友刀下！　鄰居憾：母女都是同進同出

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

向男友鄭人碩請教得獎感言...　小薰吐槽「他就那三句話排列組合」

反對女兒交往還嗆男方矮又黑！　 婦人買完菜被他「刀刺割頸」身亡

車價誤標...「12.98萬→12.98元」　火爆伯嗆13元免找！逼哭銷售員

抓「高捷少女」頭撞3下嚇壞操偶師 韓國瑜錯愕倒抽氣：只是表達熱情

真的告韓粉了！18歲女學生PO「三聯單」提告12人…還有上百人被蒐證

快訊／男刺死女友母！女友轉列殺人共犯　大社小情侶晚間聲押　

苗栗「砍手男」抱瓦斯桶拒捕…又喝巴拉刈倒地狂吐　上銬後緊急送醫

快訊／桃園大園工廠大火！強風助濃煙沖天　消防隊開防火牆搶救

剛滿18歲生日神隱！台北男留下「心酸錄音檔」失蹤3天…家屬見屍崩潰

撞擊瞬間曝光！「水泥車」國道追撞4車　6歲童滿身血慘死

高雄男1年結21次婚！7年戀遭阻「刀插下顎」準岳母亡　19歲女友陪逃崩潰

果農駕駛農用車上山陷顛坡坑洞　警民同心協力助脫困

男駕車蛇行一路撞反光錐！警攔查發現腦中風　勸就醫救回一命

反對交往竟命喪女兒男友刀下！　鄰居憾：母女都是同進同出

必看美妝新品特搜：香緹卡網美系下午茶、香奈兒極致持久無瑕粉底

世大運／對南韓甜蜜復仇　中華女跆拳團體賽踢金

KAI忘記IG密碼「1個月想不起來」！　RAVI被逼幫發公告…粉絲一看笑崩

2PM尼坤爆發福！　一低頭「擠出三下巴」網全看傻

刺繡、魔鬼氈襯托「黑魂」高質感　ConverseＸNBHD鞋款即將推出

隱翅蟲爬手上！糊塗正妹大力一巴　崩潰PO網：這就是下場…

婚禮主持一半接到媽病危…他強忍眼淚撐完趕陪最後一程：來生再當妳兒子

「我的替身在哪？」死刑犯的各種遺言　親睹執行現場第一手紀錄

陳思宇點名楊世光沒資格談台灣任何一代：連善後都不會就東拉西扯

BY2超強高音飆唱《Shallow》秒爆雞皮！排行榜出爐網全氣炸

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀..

18歲女真的告韓粉了！PO「三..

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情..

18歲男生日就神隱！家屬見屍崩..

苗栗砍手男　拒捕喝巴拉刈送醫了

撞擊曝光！水泥車國道追撞4車

教召未到！男辯「媽忘了」慘遭送..

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

桃園工廠大火　濃煙蔽天搶救

割頸殘殺女友媽！黝黑男落網

曳引車追尾連撞4車　7歲男童不..

林志成約戰館長！主辦超硬背景曝..

竹科旁今晚送肉粽　路線曝光....

網戀情纏7年　女曾喊話殺母嫌

更多熱門

相關新聞

全台挺罷韓煎餅　認購超過4千份

高雄「罷韓」煎餅店業者自爆遭霸凌，房東也要求他搬家，風波不斷，曾告過許多韓粉的媒體人王瑞德在臉書發起「全民消滅香蕉煎餅行動」，將在7月28日到高雄自掏腰包買下200份煎餅，之後陸續又有許多人加入響應，目前已經超過4千份，要讓煎餅店「忙到過年」！

黃捷挺罷韓煎餅　業者爆會害到人

普悠瑪案擬提告「律師被敵方挖走」

廣德家快閃鳳山　民眾騎樓排到巷口

韓粉恐嚇「砸妳家」！18歲女學生哭腫眼

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

18歲女真的告韓粉了！PO「三聯單」提告12人

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情侶聲押

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

18歲男生日就神隱！家屬見屍崩潰

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

吻仔魚是所有魚類的魚苗？漁家出面闢謠

《流星花園》葉莎近況曝光　為古天樂復出

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

偶遇Lisa！真實身材「紙片薄腰」現形

更多

最夯影音

更多

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面