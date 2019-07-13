真的告韓粉了！18歲女學生PO「三聯單」提告12人…還有上百人被蒐證

▲韓粉集體霸凌18歲女學生，造成女學生身心靈受創。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名18歲女學生日前到高雄「廣德家」香蕉煎餅店與韓粉發生衝突，事後遭到大量網路韓粉霸凌、辱罵，憤而提告。如今，她也在臉書PO出三聯單說，目前已針對12人提告，相關蒐證的還有上百人。

「我一定追究到底不再姑息養奸」，該名女學生PO文表示，她被韓粉辱罵「內心真的是一個Ｏ貨，可憐」、「冒充學生騙清純，應召的？」、「去買餅還化妝。現在的大學生都懂得勾引男人，想紅想瘋了」等，讓她私下痛哭、失眠；本來她不打算提告，但在一名粉絲表示自己的家人遭到網路霸凌而輕生，希望原PO不要放過霸凌事件，才轉念提告。

▲女學生PO出三聯單，確定對韓粉提告。（圖／翻攝當事人臉書）



針對網路上謾罵的恐嚇、不堪留言等，她在記者王瑞德的幫忙下，陸續完成報案及製作筆錄，「提告12個人丶已蒐証上百人，將陸續完成報案，分別提出刑事妨害名譽丶恐嚇罪，和民事侵權損害賠償訴訟」。

女學生說，她知道提告過程會很辛苦，時間又冗長，但她一定會追究到底，不再姑息養奸，「感謝每一個支持我、給我加油的人，讓我在害怕、難過之餘還能理智的處理事情， 除了家人的支持、律師的幫忙，更感謝網友的力挺，請原諒我無法一一回覆留言，真心感恩」。