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廣德家遭查稅轉快閃店！老闆嘆：韓粉「無孔不入」破壞我的生活

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記者鄒鎮宇／高雄報導

高雄反韓的香蕉煎餅店「廣德家」日前反串推出「發大財煎餅」，以一份1000元的售價賣給韓粉，意外與誤闖的韓粉發生爭執，引起風波。事後，除了房東之外，許多韓粉也檢舉廣德家，導致他們沒有店面可以經營，只好舉辦快閃活動，讓老闆感嘆，「他們（韓粉）已經到有點像無孔不入，要破壞我的生活」。

「廣德家」自紛爭發生後，屢次遭到韓粉舉報，除了被國稅局查稅之外，攤販也被檢舉，進而有員警到場關切，讓他們苦不堪言，只好改為快閃模式經營，在高雄各地舉辦活動，希望反韓的民眾可以多支持。

▲▼ 遭韓粉霸凌！廣德家穿「溜之大吉」快閃鳳山　在地人痛心力挺：感覺高雄被踐踏 。（圖／東森新聞）

▲ 廣德家張姓老闆。（圖／東森新聞）

▲▼ 遭韓粉霸凌！廣德家穿「溜之大吉」快閃鳳山　在地人痛心力挺：感覺高雄被踐踏 。（圖／東森新聞）

▲廣德家快閃活動有許多民眾到場支持。（圖／東森新聞）

時代力量高市議員黃捷聽聞後，歡迎廣德家借用她的服務處，而廣德家13日下午3時在黃捷服務處營業，現場直接排滿近百人領取號碼牌，限量100張的數量在短短幾分鐘就被領取完畢。

廣德家的張姓老闆表示，許多商家都曾聯繫說可以到他們那擺攤，但在聽過會遭到韓粉霸凌後，便紛紛表達祝福，「（韓粉的霸凌）持續發生中，而且越來越誇張，他們有點像無孔不入，要破壞我所有的生活，讓我沒有辦法立足在高雄，或是台灣這個地方」；另外，他也說，即使屢次遭到韓粉檢舉，但快閃活動將會持續進行。

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關鍵字：廣德家,罷免,韓粉,香蕉煎餅,高雄觀光日

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